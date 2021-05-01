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想當成功人士「不要塞滿行程表」　讓你訝異的時間管理術

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▲▼工作。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲上下班讓你喘不過氣，覺得時間總不夠用嗎？（圖／pixabay、unsplash，以下同）

編輯／借借

覺得工作把生活大半時間填滿，讓你無法過著你想過的生活嗎？其實很高機率都出現在「無法有效管理時間」上，職場上成功的人不一定比你閒，但總有多出來的時間，生活網站《Lifehack》分享成功人士如何管理時間的7個原則。

不要把行程表塞滿
一般人被問到「何時有時間？」通常都會打開行事曆，看哪天有空閒，然後把它們塞滿，真的想嚴肅看待自己寶貴的時間，就不要馬上答應邀約，先從這一步開始判斷，「這個赴約是符合效益的嗎？」有沒有更簡單的方法處理？能用電話聯絡就不要跑一趟，就能留下更多時間在私人空間上。

安樂死專題,手錶,時間,懷錶。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

保持自己的作息模式
當你固定在每天哪個時間做某些事，生理跟心理便形成了某種規律狀態，在時間的安排上也會更有架構，建議每天留一段「自己的特別時刻」，可以是早上的晨跑、或是中午與晚上的散步，心情也會慢慢的不急躁。

判斷什麼才是重要的事
今天行程很多，或是最近很忙，先判斷哪件事情、或哪幾件任務需要先完成，其他次要的事，就不要再花時間鑽牛角尖，尤其是對某些人或某些事的負面情緒，花了時間抱怨一些對你不算重要的事情，是一種最浪費的狀況。

設計師,上班,工作,打電腦,職場,辦公室（圖／取自免費圖庫stocksnap）

清楚地朝著目標前進
假設今天要趕出一份工作上極為重要的報告，最好就是心無旁騖，不要再因為其他同事的要求，再去忙一些無關緊要的事情，即使今晚在一間你很喜歡的餐廳有朋友聚會，還沒完成任務前就要拒絕，下次再去就是了。

練習寫筆記
心中有重要的想法時，練習把它「寫下來」，在書寫過程中會出現一種記憶，思考也可以在筆記中逐漸累積，有時候你會從中找到生活的意義、甚至是目標，而不是無止境的一直工作循環，需要將你整個人生的時間考量進去。

▲▼錢,金錢,成功,成功人士,上班族。（圖／PIXABAY）

建立專注
維持專注力是相當困難的事，但可以透過練習越來越好，試著專注的做些東西，像是閱讀、書寫或是記憶事項等，它能讓你在當下做快速且正確的決定。

追求成長
很多人都認為強迫自己成長，就是要去進修、上課學習，當然這些是有效率的好方法，但主要取決於心態，例如在工作中面對一個專案，總會有成長的空間，經驗的累積就是一種，這種心態持續下去，才能保有長久的熱情，也不會浪費自己的人生。

▲▼工作，主管，職場。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

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關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 成熟, 快樂, 幸福, 心理學

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