愛馬仕凱莉包壯觀規模排出彩虹色　超稀有木製包登拍賣會

▲佳士得端出可排出彩虹色調的迷你凱莉包，單個估價約143,000元起。（圖／佳士得提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

愛馬仕（Hermes）熱門的柏金包、凱莉包不容易買，國際拍賣行佳士得（CHRISTIE’S）香港春拍蒐羅最稀有的款式，將於5月21日於香港會議展覽中心進行拍賣，光是質與量都驚人的迷你凱莉包就能排出彩虹色調，而領銜拍品為估價約2,152,000元起的2020年款式The Kellywood，是由黃褐色BARÉNIA小牛皮及沼澤橡木製成的22公分木製凱莉包。

▲愛馬仕天然沼澤橡木和黃褐色BARÉNIA小牛皮The Kellywood凱莉包是佳士得香港春拍領銜拍品，估價約2,152,000元起。



▲愛馬仕特別訂製凱莉包（左起）紫玫瑰色及海軍藍色EPSOM牛皮款估價約358,000元起，鐵灰色與粉色鴕鳥皮款約716,000元起，粉色與電光藍短吻鱷魚皮款1,434,000元起，葡萄紫色及石榴紅色柏金包251,000元起。



稀有款、特殊訂製款的愛馬仕包在拍賣會深受追捧，此次佳士得除了上拍考驗製作功力、宛如藝術品的木製凱莉包，還端出多件品牌為超級VIP特別訂製的手袋，包內愛馬仕標誌的左方都附有特殊的馬蹄印記證明訂製血統，讓身價更上層樓，款款都是特別的配色或材質組合，更令精品迷難忘的是可愛的Kelly Doll包，今在台北萬豪酒店舉辦的春拍預展亮相。

▲佳士得香港春拍台北預覽，展出愛馬仕限量紅色QUELLE IDOLE包，估價約215,000元起。





▲佳士得將於5月12日日內瓦拍賣的100.94克拉的D色內無瑕鑽石The Spectacle今於台北亮相，估價約334,068,000元起。



今、明兩天的佳士得春拍預展，另一吸睛亮點為5月12日將在日內瓦進行拍賣的100.94 克拉的D色內無瑕鑽石The Spectacle，此巨鑽從俄羅斯開採過最大、207.29克拉原石切割而成，估價約3.3億元起標；相較之下，富藝斯（PHILLIPS）6月5日香港春拍端出的珠寶以實戴性取勝，焦點為一顆10.59克拉D色無暇鑽戒，且被歸類為幾乎或完全不含氮元素「Type IIa」，更顯不凡。

▲富藝斯香港珠寶春拍亮點是10.59克拉D色無暇Type IIa鑽戒，估價約19,723,000元起。