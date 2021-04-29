Jo Malone英倫果醬市集系列太可愛　6款香氣好聞到一次打包

▲英倫限量果醬市集系列，復古可愛造型讓人驚艷。

記者曾怡嘉 / 台北報導

Jo Malone今年推出的英倫系列，讓人大呼可愛，這次靈感來自於復古英式市集，以傳統橘子果醬氣息揭開序幕，溫暖的空氣瀰漫著夏日香氣，集結大黃、玫瑰、新鮮橘子、接骨木花、黑莓等香氛，全新英倫果醬市集系列，5/1限量開賣。

▲限定復古瓶身很值得收藏。（圖／記者曾怡嘉攝，以下同）

以鄉村傳統果醬容器發想，設計出復古的圓弧瓶身，另外還推出充滿夏日慶典氛圍的限定包裝，包含大小兩種尺寸的鐵製禮盒和藍色圖騰及格紋包裝與緞帶，非常值得收藏。

▲Jo Malone 2021英倫限量果醬市集系列，30ml，各2,700元。

▲6款香氣讓人無法取捨，就連瓶蓋上都有巧思。

橘子果醬香水

香氣就彷若將橙皮置於火爐上慢火墩煮，熱情明亮柑橘味中帶點苦澀的氣味，溫暖的木質與柑橘創造出優雅金色閃耀的香氣，風格別緻的天然大黃也被帶入其中。

玫瑰果醬香水

誘人可口的果凍中包覆著細緻粉紅玫瑰花瓣，胭紅的粉色花瓣蜜釀成珍貴的花蜜，與充滿活力的綠葉羅勒、多汁香甜的荔枝，再以白麝香溫柔糅合著，交織出迷人的清甜花香。

大黃果醬香水

英國夏日市集中常見的大黃，是英國人製作甜派的必備材料，更是這次全新限量系列的香氛之一，搭配美味的甜橙和優雅的雪松木及白麝香調合，呈現令人難以忘懷的果香調。

接骨木花果醬香水

細緻的接骨木花蕾香氣，佐以酸甜醋栗佛手柑與夏日乾果交替為柔和甜美的花香氣息。

黑莓子與月桂葉香水

酸甜的黑莓子汁和新鮮採集的月桂葉，與木質氣味糅合勾勒出彷若童年記憶中採集黑莓子的樂趣回憶。

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▲嬌蘭在今年一口氣推出兩款花草水語香水。

最受女生喜愛的嬌蘭花草水語系列也加入新成員，全新花草水語野漾叢花淡香水以及花草水語蜜漾晨光淡香水。

▲Guerlain 野漾叢花淡香水，75ml，3,300元。

野漾叢花淡香水，其詩意般的香氣，宛如在原野中漫步，前味展現原野花香調，調和小花茉莉的清甜及橙花的明亮，彷彿在豔陽花叢中悠悠醒來；中調迎來清甜多汁的瓜果香，好似能為肌膚解渴般清爽；最後白麝香伴隨鳶尾花和紫羅蘭的柔軟氣息，享受著提起白色裙襬，赤腳隨風奔向眼前的自由綠意。

▲Guerlain 蜜漾晨光淡香水，75ml，3,300元。

蜜漾晨光淡香水，其香氣清甜可人，讓人煥然一新，前調是不膩口的花蜜香，中調集結木蘭、玫瑰與小花茉莉的明媚，尾韻以卡拉布里亞佛手柑帶出充滿精神的愉悅，彷彿在午后哼著歌，隨眼前的西沉陽光，小跳步朝向回家的路。

▲MARC JACOBS 小雛菊嬌陽淡香精，50ml，3,400元。

延續小雛菊芬芳的細膩氣息，暖陽照耀在小雛菊花田中並以小雛菊不同面向所散發不同層次的香氣，加以混合明亮、充滿活力的水果香氣草莓、梨子，隱隱襯出果香的獨雅姿態，中調則以蜂蜜與花香細膩帶出甜蜜的蜜香和淡雅玫瑰花香，最後添以溫暖香草綿延不息的調性與鮮綠苔蘚平衡，讓人被獨特和迷人的香氣所包圍。