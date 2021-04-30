巨萌「貓咪起司蛋糕」試吃心得！綿密口感＋可愛外型　別管減肥了

▲NEKO NEKO CHEESECAKE「貓咪起司蛋糕」萌力滿點。（影 / 記者王蓁蓁攝）

記者王蓁蓁 / 台北報導

貓奴們注意了！繼前陣子爆紅「貓咪生吐司」，來自日本東京的療癒系甜點NEKO NEKO CHEESECAKE「貓咪起司蛋糕」，也要來台灣插旗開店了，濃郁的綿密口感，搭配萌到不行的貓貓外型，讓日、台少女們忍不住放聲尖叫，簡直存心要人忘記體重啊！

▲NEKO NEKO CHEESECAKE 5吋布理貓起司蛋糕，NT$580。（圖 / 翻攝IG＠nekoneko_cheesecake）

▲經典貓起司蛋糕（4入），NT$320。（圖 / 記者王蓁蓁攝）

採用來自法國的「起司之王」布里德蒙起司（Brie de Meaux）與澳洲頂級濃純起司，NEKO NEKO CHEESECAKE經由獨特的急速冷卻工法，鎖住剛出爐的起司蛋糕香氣，首波以5吋「布理貓起司蛋糕」、與4入裝「經典貓起司蛋糕」作為主打，《ET FASHION》搶先公開試吃心得，不用怕被貓咪可愛的外表迷惑踩雷。

▲杏桃果醬酸甜口感搭配濃郁奶香。（圖 / 翻攝IG＠nekoneko_cheesecake）

▲經典貓起司蛋糕小巧好入口。（圖 / 記者王蓁蓁攝）

「布理貓起司蛋糕」上方果凍感的杏桃果醬，其獨一無二的酸甜水果滋味，是店家的特製秘方，混合散發著奶香的濃郁起司，放進嘴裡會發現，蛋糕體很綿密，外面則是酥酥的餅乾，多層次的口感一次在嘴裡炸開，完全不用擔心會吃膩 ; 若是怕一次入手5吋會吃不完，也可以選擇4入裝「經典貓起司蛋糕」，除了少了杏桃果醬，口味基本上與「布理貓起司蛋糕」一模一樣，卻更方便一口放入嘴裡品嚐。

▲NEKO NEKO CHEESECAKE包裝可愛療癒。（圖 / 翻攝IG＠nekoneko_cheesecake、記者王蓁蓁攝）

除了蛋糕本身萌力滿點之外，NEKO NEKO CHEESECAKE包裝簡直是可愛炸天，6款不同品種的貓咪被放上了蛋糕包裝外盒，就連附贈的紙盤也是貓咪形狀，上頭還寫著大大的「Meow」模仿貓咪叫聲的狀聲詞，簡直太療癒人心了。

▲NEKO NEKO SHOKUPAN最新推出的抹茶白巧克力貓咪吐司香氣十足。（圖 / 翻攝IG＠nekoneko_shokupan_tw）

說到這波貓咪炫風，就不能不提到同樣來自日本的貓咪生吐司品牌NEKO NEKO SHOKUPAN，近期又推出新口味，要來征服抹茶控們的心，混搭日本靜岡抹茶、法國米歇爾·柯茲白巧克力的「抹茶白巧克力貓咪吐司」，香氣十足的麵包體尾韻帶點清新茶香，吃一口就立馬淪陷，品牌更加碼推出了萌度破表的貓貓餅乾，讓貓奴們只好乖乖交出荷包。

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