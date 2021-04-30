夏限定彩妝美到犯規！香奈兒「時尚裸光」粉棕眼影＋水唇膏根本仙女妝

記者張毓容／綜合報導 圖／記者張毓容攝、品牌提供

夏天的腳步越來越近，春彩有點用膩的人，快鎖定開始陸續登場的夏季限定彩妝，從顏色到包裝顏值都美到像仙女用的！像是香奈兒「時尚裸光系列」中粉棕色調影眼盤，溫柔優雅氣質滿分，誰用誰美；而Dior獨家於官網推出的夏季限定「曠野之丘系列」，則是以有著沙丘波紋浮雕的眼影和蜜粉餅人氣最高。

CHANEL

▲香奈兒「時尚裸光系列」夏季彩妝美到被讚仙女用的。

最擅長打造法國女人隨性自然美感的香奈兒「時尚裸光系列」，今年夏天以香奈兒女士最鍾愛的度假勝地「蔚藍海岸」為發想，打造2021最新夏季彩妝，從肌膚綻放的自然光感，到眼影、唇膏、頰彩、指甲油的絢麗色彩和光澤，都完美呈現出燦爛陽光下波光粼粼的光影變化，隨性上妝就能打造充滿夏日海濱氣息的優雅質感妝容。

▲CHANEL 時尚裸光立體眼彩盤。



時尚裸光立體眼彩盤擁有一抹即化、柔軟綿密的絲緞質地和細緻珠光亮澤的晶燦質地，連化妝新手都不容易失手，因而大受歡迎。這次推出2款全新色選，包含以粉色、橘粉色、赤陶色為主的「#溫柔」，和卡其色、金棕和米棕色為主的限量色「#深邃」，從打底、點綴到作為主色眼彩使用都可以。

▲CHANEL COCO晶亮水唇膏全新4色；model唇上為#164焰光，手上試色為#166熱情。



有著極致保濕的水感油性質地，一抹就能打造出超水潤迷人色澤的COCO晶亮水唇膏，從一推出就掀起討論熱潮，熱賣至今，這次以暖調裸色系與珠光赤陶色系推出全新4款色選，更以夏日艷陽下的光影變化來命名色號，包含裸棕奶茶色#158日出（限量）、裸粉橘#162朝陽、莓紅色#164焰光和帶有細閃粒子的草莓紅#166熱情（限量）。

▲CHANEL 時尚恆彩指甲油。



時尚恆彩指甲油則以貝殼和落日沙灘的晶燦色則為靈感，以珠光米色和古銅棕色調為主推出4款新色，包含#893波光（限量）、#895日落、#897沙灘（限量）、#899燦陽。

▲CHANEL 時尚裸光蜜糖慕斯，model妝容作為頰彩使用。



這次還有一個很特別的「時尚裸光蜜糖慕斯」，滑順的凝霜質地一抹就能與肌膚完美貼合，展現出如陽光親吻過的健康光澤感，可大面積塗抹打造猶如在戶外曬後的健康膚色，也可局部用在臉部，當作修容、橘棕色頰彩使用。





▲DIOR夏季限定彩妝「曠野之丘系列」只在線上旗艦店獨家販售。

而另一精品美妝品牌DIOR，今年夏季限定彩妝「曠野之丘限量系列」靈感則是來自盛夏陽光灑落在沙丘上的光暈變化和柔和的淡漠色彩，從大地色調到流動光澤配方與質地，都完美呈現出金燦陽光幻化在臉上的細緻光影，眼影盤和蜜粉餅上更浮雕著有如沙丘上的風紋刻印，光是顏值就秒殺美妝控的心。最重要的是，全系列數量超少，每項單品色號不超過300個，即日起只在DIOR官網獨家販售。

▲DIOR 經典五色眼影 曠野之丘限量版，model使用色#699，手上實擦色#759。

系列中最受關注的絕非眼影盤和礦物蜜粉餅莫屬，而限量版「經典五色眼影」除了有著沙丘被風吹後的超美波紋浮雕，猶如陽光照在沙漠上的流動感光澤粉體，更能在上妝時為雙眼創造如陽光照射般的細膩光澤。

這次共推出2款限量色，「#699暮光之丘」是如盛夏夕陽般暈染的古銅金色調；而「#759曠野之丘」則是以融入紅褐色的古銅色調呈現夕陽餘暉的色澤。

▲DIOR 輕透光礦物蜜粉餅 曠野之丘限量版；亮妍潤色頰彩棒 曠野之丘限量版。

另一個被狂問的焦點就是小紅書洗版王「輕透光礦物蜜粉餅」，粉體上同樣也壓印著沙流飄動的波紋，其細緻的光澤粉體能完美融入底妝，打造出細緻流金光澤，可用來打亮也可當修容、頰彩使用。全新2款夏季限量色選，包含輕盈柔嫩的玫瑰粉色「#001沙漠玫瑰」和如落日餘暉溫暖的金燦珊瑚色「#002暖陽之丘」。

還有如護唇膏般輕盈親膚、透潤的「亮妍潤色頰彩棒」，與礦物蜜粉餅相呼應，也推出全新2款限量色：玫瑰嫩粉色#875和淡漠暖金色#445。

▲DIOR 癮誘超模漆光唇釉 曠野之丘限量版。

而大家最愛的唇彩，這次共有3款唇彩都推出限量新色，把陽光、沙漠的溫暖色彩完美表現在全新色選上。其中一定要搶先鎖定人氣超高的「癮誘超模漆光唇釉」，輕盈薄透的質地一抹就會如「糖霜」般融化於雙唇，呈現潤澤飽和的迷人水光，夏季限定系列推出4款限量色，包含溫暖米漠色「#323淡漠之丘」、暖陽暉橘色「#648暮光之丘」、帶著琥珀光的磚紅色「#748紅棕琥珀」及飽滿的深紅「#879曠野玫瑰」。

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