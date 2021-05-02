IWC飛行錶藏賽車魂　複雜機芯激似汽車發動機組

▲IWC以專業賽車技術為靈感打造的大型飛行員恆定動力陀飛輪腕錶IWC Racing特別版，約7,000,000元。（圖／IWC提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

IWC（萬國錶）今年將主力放在飛行錶系列，除了在外型著墨，也挑戰製作品牌有史以來最複雜的機芯，發表以專業賽車技術為靈感打造的大型飛行員恆定動力陀飛輪腕錶IWC Racing特別版，內載自製94800型機芯具專利恆定動力裝置，達到精準走時的目標，翻至透明錶背可欣賞宛如汽車發動機組的機芯。

▲IWC大型飛行員恆定動力陀飛輪腕錶的錶背，透出讓宛如汽車發動機組的機芯。





▲IWC自製94800型機芯具專利恆定動力裝置。



大型飛行員恆定動力陀飛輪腕錶IWC Racing特別版的材質也有新意，以品牌研發的Ceratanium® 瓷化鈦金屬打造，具陶瓷一般堅硬耐刮、如鈦金屬一樣的輕盈與堅固特性，且親膚抗敏；而面盤設計呼應賽車主題，除了9時位置的恆定陀飛輪、南北半球雙月相顯示吸睛，白色數字與黃色點綴模仿賽車儀錶盤，動力儲存顯示猶如測速計，面盤外圈則採用百葉窗式環形結構靈感源於強性能發動機的冷氣進口，所搭配的黑色橡膠錶帶也內嵌常包覆賽車座椅與方向盤的Alcantara® *材質。

▲Richard Mille限量50只的RM 21-01空氣動力陀飛輪腕錶。（圖／Richard Mille提供）



Richard Mille也不斷嘗試採用源自航空航太業及一級方程式賽車內的工程材料，挑戰新的可能性，新作RM 21-01空氣動力陀飛輪腕錶，首次採用經過藍色PVD鍍膜的HAYNES® 214®材質在底板上打造蜂巢狀正交晶結構，展現錶款名稱空氣流動的概念；而5N紅金錶殼結構也不簡單，搭配由Carbon TPT®碳纖維製成的錶圈和錶柱，由內而外都流露科技感。