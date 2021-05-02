星・變美／45歲梁詠琪「防腐級」凍齡秘訣曝光　愛用天然面膜作法超簡單

▲梁詠琪日前po出與20年前專輯封面的合照，被網友大讚根本沒變。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝梁詠琪微博、IG

「凍齡」幾乎可說是現在女星們自備技能之一，像是90年代以《膽小鬼》、《短髮》等經典歌曲紅遍大街小巷的「短髮女神」梁詠琪（Gigi），就是近期最佳代表之一。前陣子以一張與自己20年前專輯封面合照驚豔全網，20年前後對照幾乎無差別的神凍齡好狀態，讓不少網友直呼「吃了防腐劑嗎？」

今年45歲的她，肌膚依舊細緻透亮到讓人羨慕，而不時會在網上跟粉絲分享自己養生秘訣和食譜的她，近日更公開自己的護膚小秘訣，原來全靠家裡就能找到的食物，還很天然，快來看看到底怎麼做？

梁詠琪近日就在小紅書上分享了自己平時會敷的「檸檬蛋白橄欖油面膜」，她很推薦這款天然面膜，不僅作法很簡單、方便，能美白肌膚又幫助細緻毛孔，且保濕效果也很好。

而這款面膜，顧名思義，需要準備的食材就是檸檬、雞蛋和橄欖油。作法也簡單，首先將雞蛋的蛋清和蛋黃分開，將蛋清倒入一個乾淨的碗裡，接著再將檸檬切半榨汁，取一小湯匙的檸檬汁倒入碗內，與蛋白一起稍微攪拌幾下，再取適量橄欖油加入其中，將碗內所有材料一起攪拌到均勻即可，「檸檬蛋白橄欖油面膜」就做好了。

接著將攪拌均勻的面膜抹在肌膚上，敷個15～20面鐘左右，再用清水洗乾淨，就能感覺到肌膚很滋潤，毛孔變得比較細緻，長期敷的話，也會有美白的效果。

她也補充，橄欖油的份量可以依照個人肌膚狀況隨意調整，像她自己是加大約半勺小湯匙，如果肌膚很乾的人，也可以稍微增加一點用量；另外，如果想要增加一些磨砂效果的人，也可以加一點鹽巴，可以幫助去角質。但她也提醒，檸檬汁不要加得太多，以免有些人容易有刺激、過敏的情況出現。

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