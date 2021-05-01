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別讓眼周肌膚洩年齡！夏季「最新眼霜」盤點，趕走老態就靠它

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▲▼眼霜盤點。（圖／品牌提供）

▲顧好眼周，是守住變老的第一道防線。（圖／翻攝自IG/ahc.official）

記者曾怡嘉 / 台北報導

雙眼不僅能展現個人魅力，更能透露出許多訊息，根據迪奧最新研究顯示，眼睛是決定80%視覺年齡的重要關鍵，65%的顏值也取決於眼周肌膚。現代人普遍用眼過度，使得眼周肌膚緊實度快速下滑，視覺年齡一下就老了好幾歲。

▲▼眼霜盤點。（圖／品牌提供）

▲迪奧逆時能量系列代言人吉賽兒邦臣。

迪奧美妍中心更歷時9個月，針對來自歐洲與亞洲國家、200種眼型和橫跨5大年齡層的受試者進行研究分析，成功解碼眼周肌膚的美麗關鍵，全新定義眼值指標，分別為緊實度、彈力度、均勻度、亮澤度、抗皺度、細緻度、活力度、循環度、眼下明亮度。善用以下眼部產品，幫助養成明亮緊緻眼周。

▲▼眼霜盤點。（圖／品牌提供）

▲Dior 逆時能量超彈力亮眼精華，20ml，2,600元。

逆時能量超彈力亮眼精華內含喚妍草、黑麥萃取和新一代玻尿酸成分，呵護眼周肌膚一次到位。全新專利超彈力3D壓頭，迅速降溫的沁涼材質搭配仿造指紋的7條舒緩波浪設計，搭配使用超有感。

▲▼眼霜盤點。（圖／品牌提供）

▲Omorovicza 喚白C賦活精華眼霜，15ml，3,600元。

蘊含豐富維他命C、A、E，以及填充型玻尿酸微囊球，質地豐潤一抹能為眼部肌膚增添光采潤澤，同時緊實並淡化細紋，改善眼部浮腫及黑眼圈。配方中獨特的維他命C四異棕櫚酸酯，是經表皮層吸收後才會轉化成維他命C，因而比一般維他命C更穩定、溫和。

▲▼眼霜盤點。（圖／品牌提供）

▲REN 鮮果C亮采眼凝霜，15ml，1,650元。

採用溫和非果酸配方，內含高達95%天然成分，喚醒眼周肌膚活力、散發健康光澤，尤其推薦給眼周色素沉著、容易浮腫者。內含四大關鍵純淨生物活性成分，包括接骨木花萃取、植物糖原、燕麥油及玻尿酸，一舉提升明亮感。
 

關鍵字：

眼霜, 盤點

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