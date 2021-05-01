上海「小希臘」曝光！劉嘉玲穿白洋裝　大逆齡挺東森自然美

▲劉嘉玲在上海出席東森自然美晚宴。（圖／翻攝劉嘉玲微博）

記者林明瑋 / 綜合報導

上海有許多特色建築，希華館是其一，融入希臘元素的廳廊，讓許多精品、保養品牌，選在該地舉辦活動，例如CHANEL（香奈兒）奢華精質系列的美麗之約奢華尊享會，便營造出最頂級的氛圍，迎來50周年的東森自然美，冠名贊助劉嘉玲主持的談話性節目《對照記》，並在希華館進行VVIP分享會，當天劉嘉玲穿著FENDI白色洋裝，青春逆齡，與現場春意盎然的佈置，萬分相襯。

▲上海希華館充滿希臘風情，香奈兒（上圖）、自然美都在該地舉辦VIP活動。（圖／翻攝希華館微信公眾號）

小型的分享、鑑賞會，總能讓貴客們更賓至如歸，香奈兒以大量黑色妝點希華館，飾以金色，加上館內原本的白，讓會場顯得優雅又穩重，每張黑色小桌上都有白色CHANEL字樣立牌及奢華精質系列保養品，黑色的屏風、櫃子上的金色佈置，滿是尊貴氣息。

▲日前香奈兒在上海希華館舉辦奢華精質系列美麗之約奢華尊享會，現場佈置優雅華美。（圖／翻攝希華館微博）

香奈兒在1920年代推出香水、彩妝、保養品系列，眾所皆知的No.5，是香奈兒的第一支香水，今年正好歡慶百周年，一代性感女神瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）在被追問穿什麼衣服睡覺時，她說：「我通常只擦上幾滴Chanel No.5香水而已。」這句話被津津樂道，也從此成為No.5的最佳證言，雋永的香氣，即便時空轉變仍然受歡迎。

▲東森自然美在上海希華館舉辦VVIP晚宴及《對照記》節目首映。（圖／翻攝希華館微博）

伴著許多人長大的東森自然美，今年慶祝50周年，在上海舉希華館辦晚宴，並首映品牌贊助的《對照記》節目，會場以清新的植栽牆、白與綠的桌花，打造悠然春意。劉嘉玲是《對照記》主持人，她穿著一襲FENDI 2021春夏系列白色洋裝，洗鍊而優雅，活動後她在IG上留言：「很開心出席自然美冠名的《對照記》上線活動，與自然美一起在地中海風情中對照彼此、共塑優雅，成就大家的自然之美。」

▲劉嘉玲穿著FENDI 2021春夏系列洋裝，優雅大器又很有夏日度假氣息。（圖／翻攝劉嘉玲IG）

東森自然美執行長林燕玲以白色褲裝現身晚宴，談到與劉嘉玲的合作契機，她透露雙方一拍即合，希望邀請不同領域的女性，分享一路走來的成長與經歷，節目首集嘉賓，是已故澳門賭王何鴻燊的女兒何超蓮，暢談如何在家族標籤下走出自己的路。東森自然美50周年，林燕玲下了最好註解：「自然美50年，還很年輕，50才開始，《對照記》是開始的第一步。」

▲劉嘉玲（左）與東森自然美執行長林燕玲對談。（圖／品牌提供）

▲《對照記》首集，劉嘉玲訪談賭王千金何超蓮，一播出就創下超高流量。（圖／品牌提供）