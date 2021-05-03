fb ig video ETtoday search mobile

柯佳嬿新書《再見少女》：「你什麼都沒帶走，我卻把我的一部分留給你」

>

編輯／ChiNg

原本就擁有大票粉絲的柯佳嬿在飾演台劇《想見你》女主角之後人氣更是攀升，而近日柯佳嬿推出人生第一本散文作品《再見少女》馬上於首日拿下賣出破萬本的佳績，不但突破自己嘗試了生涯中不同的體驗更是讓鐵粉們一同享受溫柔文字裡的溫度，馬上有熱情的粉絲直接留言「佳嬿你是吃仙女長大的嗎？」她也可愛的回覆「吃仙女也太驚恐XD」如此真情流露的一面通通被收入了這本書內，大家快跟著小編一起品嚐下面幾句節錄自書中的經典佳句。

「我把生活撿起來，輕輕拍掉上面的灰塵，溫柔擦拭乾淨，它又跟新的一樣」

「愛情來的時候珍惜你們願意互相陪伴的日子，在愛情消失以前，好好去愛，好好去感受」

「試圖去辨別愛不愛，最後發現，我們總是愛著那些我們以為是愛的習慣，或者，我們以為是習慣的愛」

「那些曾經以為過不去的，曾經以為多麼與眾不同的，經過時間風化全部變成沙塵，落入凡間成為平凡的故事」

「愛情的開始都很類似，改變我們的，或許是那些死去又重生的場面，和你從不曾忘記的某一個名字」

「把信折成一架紙飛機射出去，像你們一起有過的時光那樣，這一次，送他去很遠的地方，別再撿起」

「你什麼都沒帶走，我卻把我的一部分留給你，跟著你一起，不知道去了哪裡，沒有再回來過」

「忘了愛情是減法，兩個人揮霍、消耗這份喜歡的心情，從愛上對方的那刻就在倒數計時，在未來的某一天，將愛全部耗」

「既然愛了就好好愛，彷彿沒有明天那樣的，每天都是最後一天的愛著；不愛了就鼓起勇氣好好分開，也彷彿沒有明天那樣的，不要浪費彼此的時間」

►艾瑪華森出道22年的人生金句語錄　「不管身材如何都能以自己為傲」

關鍵字：

柯佳嬿, 佳句, 語錄, 雞湯

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

尹汝貞轉戰時尚圈？新廣告霸氣時髦造型美到不行

尹汝貞轉戰時尚圈？新廣告霸氣時髦造型美到不行

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

BTS成LV品牌大使！穿去年春夏粉色服裝　帥爆宣布大事

BTS成LV品牌大使！穿去年春夏粉色服裝　帥爆宣布大事

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

ET Fashion

推薦閱讀

沒時間運動？「走路減肥法」4個關鍵技巧學起來　走對就能瘦

沒時間運動？「走路減肥法」4個關鍵技巧學起來　走對就能瘦

星巴克5月買一送一來啦！　5款限定咖啡揪朋友只要半價

星巴克5月買一送一來啦！　5款限定咖啡揪朋友只要半價

NIKE下殺5折！「快閃母親節優惠」跑鞋現省3千、T恤6百元有找

NIKE下殺5折！「快閃母親節優惠」跑鞋現省3千、T恤6百元有找

「日系風馬尾」3分鐘就可以輕鬆綁出　而且涼爽又優雅 吠陀占星5月整體運勢出爐！雙子財運爆表、2星座該注意身體健康 感情更勝親姊妹！3大「閨蜜星座組合」，你們上榜沒？ 春夏最夯「西裝五分褲」先入手！學會3大搭配法則　穿出時髦顯瘦感 12星座5月運勢！天蠍高EQ更有人緣、摩羯座偏財運好會有意外收穫 趙麗穎離婚後首次露面！「全身精品」狀態驚人　網：比婚前還美 全都555元！契爾氏小紅瓶、蘭蔻黃金玫瑰、雅詩蘭黛原生露　旅行超實用

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面