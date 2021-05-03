柯佳嬿新書《再見少女》：「你什麼都沒帶走，我卻把我的一部分留給你」

編輯／ChiNg

原本就擁有大票粉絲的柯佳嬿在飾演台劇《想見你》女主角之後人氣更是攀升，而近日柯佳嬿推出人生第一本散文作品《再見少女》馬上於首日拿下賣出破萬本的佳績，不但突破自己嘗試了生涯中不同的體驗更是讓鐵粉們一同享受溫柔文字裡的溫度，馬上有熱情的粉絲直接留言「佳嬿你是吃仙女長大的嗎？」她也可愛的回覆「吃仙女也太驚恐XD」如此真情流露的一面通通被收入了這本書內，大家快跟著小編一起品嚐下面幾句節錄自書中的經典佳句。

「我把生活撿起來，輕輕拍掉上面的灰塵，溫柔擦拭乾淨，它又跟新的一樣」

「愛情來的時候珍惜你們願意互相陪伴的日子，在愛情消失以前，好好去愛，好好去感受」

「試圖去辨別愛不愛，最後發現，我們總是愛著那些我們以為是愛的習慣，或者，我們以為是習慣的愛」

「那些曾經以為過不去的，曾經以為多麼與眾不同的，經過時間風化全部變成沙塵，落入凡間成為平凡的故事」

「愛情的開始都很類似，改變我們的，或許是那些死去又重生的場面，和你從不曾忘記的某一個名字」

「把信折成一架紙飛機射出去，像你們一起有過的時光那樣，這一次，送他去很遠的地方，別再撿起」

「你什麼都沒帶走，我卻把我的一部分留給你，跟著你一起，不知道去了哪裡，沒有再回來過」

「忘了愛情是減法，兩個人揮霍、消耗這份喜歡的心情，從愛上對方的那刻就在倒數計時，在未來的某一天，將愛全部耗」

「既然愛了就好好愛，彷彿沒有明天那樣的，每天都是最後一天的愛著；不愛了就鼓起勇氣好好分開，也彷彿沒有明天那樣的，不要浪費彼此的時間」

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