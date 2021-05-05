「袋裝吐司側背包」網喊好想要！附果醬小娃娃掛上去有夠可愛

編輯／ChiNg

大家肯定常常被日本各種鬼靈精怪的點子弄得大吃一驚，而這次日本設計品牌NO-TICCA這款「袋裝吐司側背包」超仿真的外觀馬上引起大票網友的熱議，紛紛留言「好想要！」、「是牛奶口味嗎？」這個側背包的設計不僅裡面的吐司很逼真，最引人注目的就是外包裝這層袋子簡直跟麵包店買回來的一模一樣，完全可以說是100%還原、做工非常細緻。

▲袋裝吐司側背包好吸睛。（圖／翻攝自otakei.otakuma.net，下同）

既然要演戲就要演滿！除了側背包本身之外也同步推出了果醬小娃娃，不管是草莓、藍莓還是花生各種大家喜歡的口味應有盡有，與吐司搭配起來就更像了，不背的時候還能當作吊飾或是擺飾都非常可愛；可惜的是這款袋裝吐司側背包目前仍處於設計階段尚未開始販售，好消息是果醬小娃娃已經可以先於市面上購得，喜歡側背包的人趕快敲碗許願吧。

這款台味十足的酒杯保證深得各位酒鬼們的心，不僅韓國的燒酒推出許多系列周邊，現在台灣國粹之一的啤酒也跟上腳步與國內設計品牌BOPOMOO攜手合作打造這款以注音符號「ㄎㄧㄤ」表示的造型酒杯，完全還原了大家每一次吃熱炒爽快乾杯的超ㄎㄧㄤ現場，無論是經典小玻璃杯本身還是上面的台灣獨有注音文都使得整體光用看的就能感受到濃濃的鄉土味，既有趣又值得紀念。

▲注音符號「ㄎㄧㄤ」的造型酒杯。（圖／翻攝自pinkoi.com，下同）

不得不說光是拿起這個小酒杯豪邁的乾下去，無論是杯子碰撞的清脆聲還是啤酒氣泡溢出來的瞬間都非常療癒，這一款啤酒杯可謂是專屬於台灣人的回憶，相信不管是過去、現在還是未來都會一直有史詩級的意義，喜歡聚會喝一杯的人千萬不要錯過。

看到這個用色浮誇的冬瓜茶肯定能勾起許多人兒時的午餐回憶吧！無論是便當店還是小吃店用餐完後總要附上這一味，復古的鋁箔包裡裝有沁涼解膩的冬瓜茶，炎炎夏日吃完飯來一袋簡直是人間一大享受。而這次台灣文創品牌以「復古、懷舊、台灣味！」為主題將此靈感設計成造型零錢包，外觀神似童年裡的那袋冬瓜茶，只要插上吸管就能馬上享用！且容量也非常足夠不管要隨身攜帶各種卡片或是零錢通通不是問題，喜歡的人趕緊手刀丟進購物車吧。

吃貨朋友們有福了，台式炸雞霸主品牌頂呱呱跨界與台灣超夯服飾品牌OB嚴選攜手打造混合台式與美式元素的系列服飾，將各種炸雞、呱呱包等菜單上的經典人氣王融入各種服裝的設計靈感中，像是胸口上有滿滿炸雞的短TEE或是將外帶包裝提袋縫成口袋的樣式，另外也同步推出了名為「全餐聯名襪」的時尚短襪組，一次擁有所有招牌經典logo所有願望通通滿足！每天都能選擇不同的配色及樣式來搭配實在是非常方便。

►網瘋「星巴克調酒菜單」超強大！美式＋奶酒 微醺只需銅板價

►星巴克再推超熱賣星座系列 神秘銀河藍「星座隨行卡」美翻天！

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。