星巴克5月買一送一來啦！　5款限定咖啡揪朋友只要半價

▲星巴克5月首波買一送一推限定2天。（圖／記者蔡惠如攝、翻攝各業者官方粉絲頁，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

時序進入5月，天氣也愈來愈熱，星巴克在連假之後，推出買一送一活動，是針對即將邁入週末，轉換休假心情的星期四，連續兩週限定2天推出「HAPPY HOUR」，只要購買限定5款飲料就能享買一送一，而伯朗咖啡館也推出新的好友分享日，共有12天針對特定門市做優惠。

星巴克5月買一送一優惠，限定5／6與5／13共2天，推出「黑咖啡HAPPY HOUR」活動，活動當天從上午10點至下午2點，消費者只要致店單筆購買2杯相同容量、風味、冰熱的指定黑咖啡系列飲料，其中一杯由星巴克招待。

優惠飲品包括美式、特選美式、每日精選、冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡系列共五款，要消費者在越來越熱的氣候下，在中午時分能好好買上一杯咖啡消消暑，請注意活動限制，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂，且部分門市不提供此項優惠。

伯朗咖啡館也從5／2起，共計有12天，在特定門市推出分享日優惠，民眾至店內購買飲品，不限品項任選與容量都能買一送一，結帳金額以高價品計算，但手沖咖啡、Steampunk、瓶裝飲品、啤酒不適用。