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沒時間運動？「走路減肥法」4個關鍵技巧學起來　走對就能瘦

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▲▼ 4個走路減肥小技巧。（圖／翻攝ＩＧ）

▲走路走對了，也能幫助瘦身、養成運動習慣。

編輯／Amanda　圖／IG@Thanks_kim、@kkmmmkk

想減肥但沒時間去健身房運動？看瘦身運動影片但不知道該怎麼做？有這些困擾又想減肥的人，來試試「走路減肥法」吧！走路可說是最簡單的運動之一，不用學就會，只要姿勢走對了，搭配幾個關鍵小技巧，就能靠走路輕鬆瘦身，還能幫助養成運動習慣，以後想進階其他運動也不會覺得太痛苦。

▲▼ 4個走路減肥小技巧。（圖／翻攝ＩＧ）

1.走路時要維持正確姿勢

走路時姿勢是否正確很重要，記得要抬頭挺胸，並保持下巴向下微收，雙肩向外自然展開，且小腹要收緊、夾緊臀部，記得走動時要用跨部發力，不要用小腿，錯誤的姿勢會使走路時施力錯誤，這可能也就是讓你腿部越來越粗的原因。

▲▼ 4個走路減肥小技巧。（圖／翻攝ＩＧ）

2.加快走路速度

快速步行能提升有氧效果，所以走路時可以把速度加快一點，甚至可以挑一小段路讓走路速度加到最快，可以幫助讓心跳加快，呼吸變深，身體會微微出汗，體溫也會上升，減肥效果會更好。

▲▼ 4個走路減肥小技巧。（圖／翻攝ＩＧ）

3.走路時邁步跨大一點

想要邊走邊幫助減肥，除了要加快行走速度，步伐邁動的大小也有關係，將步伐加大一點，大步大步的向前行走，才能有效刺激到大腿肌肉，並提高走路時的運動心率，提升有氧效果。

▲▼ 4個走路減肥小技巧。（圖／翻攝ＩＧ）

4.提高走路距離和時長

想靠走路減肥，如果走的距離很短，時間、次數都很少，就算做到以上3點，效果也不會太好。可以找機會增加走路的距離和時長，最好每次走路能走到15～20分鐘以上，且不要偶爾才走，可以利用上下班的通勤路程，或是與家人散步、遛狗等時間養成走路運動的習慣。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減重, 減脂, 運動, 走路, 秘訣, 關鍵

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