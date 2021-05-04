邱澤「唱情歌保齡球館」原來在這！熱播台劇、國片必踩經典景點

編輯／ChiNg

無論是國片還是台劇總能給人特別親切的感覺，也許是因為劇中的題材、演員、場景都是我們日常生活中所熟悉的人事物，因此追起劇來特別容易入戲甚至全劇終後更是想要親自走訪劇中男女主角所經歷過的每個畫面場景，小編特蒐來自六部超人氣國片以及台劇裡必踩經典景點。

＃國片《當男人戀愛時》：E7 PLAY保齡球新莊館

這家位於新莊鄉土味十足的保齡球館就是阿成（邱澤飾）氣派的包場一邊打保齡球一邊大唱深情告白歌的地方，除了場景以外他所演唱的茄子蛋《愛情你比我想的閣較偉大》同樣一砲而紅，下次告白或是求婚大家也可以嘗試這種最經典的台式獻愛法。

▲阿成大唱深情告白歌的地方。（圖／翻攝自臉書＠當男人戀愛時）

＃台劇《想見你》：小半樓 陶藝文創館

全台灣各個年齡層都為之瘋狂的《想見你》透過劇情錯綜復雜的時間軸讓劇迷們紛紛都成為了偵探，而這家陳韻如（柯佳嬿飾）打工的唱片行亦是主角三人最常聚會談心的場所，名為「32唱片行」的懷舊唱片行其實是位於台南市一家擁有70年歷史的老宅，由原本的西藥房翻修裝潢成現在富有文創氣息的模樣。

▲32唱片行。（圖／翻攝自臉書＠想見你）

＃台劇《她們創業的那些鳥事》：綠光范特喜文創商圈

由陳意涵、林心如以及簡嫚書三人領銜主演的偶像劇徹底詮釋了新時代女性的各種創業、職場上的艱辛歷程，拋開傳統給予女性的框架、出去外面闖的勇氣深受各職場女性們的喜愛，而劇中三人共同創業、推廣美好生活的辦公室正是位在台中西區又名「綠光計劃」的綠光范特喜文創商圈，喜歡各種文青小物的人千萬不能錯過，還能順道前往勤美綠園道或是審計新村等鄰近景點。

▲三人共同創業的辦公室正位於綠光范特喜文創商圈。（圖／翻攝自臉書＠她們創業的那些鳥事）

＃國片《女鬼橋》：黎明技術學院

大獲好評的懸疑驚悚片《女鬼橋》描述一群大學生於校園各種禁地舉辦活動而陸續遭遇的可怕靈異事件，除了劇組成功製造的恐怖氣氛外，整個校園的場景彷彿就像是你我讀書時期的教室、走廊以及宿舍，因此讓人更有臨場感更是可怕，其實這部片的始初靈感來自東海大學的校園傳說，但實際拍攝取景自新北市的黎明技術學院，其實白天的時候校園風光很漂亮大家可以出外走走、拍拍照。

▲新北市黎明技術學院，校園一景。（圖／翻攝自臉書＠女鬼橋）

＃國片《刻在你心底的名字》：台中萬代福影城

2020年勇奪網路熱門度最高的電影非這部莫屬，不但拿下漂亮佳績更是首部以同志為題材的票房破億電影，講述背負80年代的風氣與對於男男戀情的不認同仍舊相知相惜、成為彼此依靠的深刻情誼，而劇中兩人一同看電影、大鬧戲院甚至是偷海報的戲院通通都在台中的萬代福影城，懷舊的古老電影院如需參觀可以提前預約，如此一來就能親自重演電影每一個場景了。

▲台中萬代福影城。（圖／翻攝自臉書＠刻在你心底的名字）

＃台劇《天橋上的魔術師》：台北西門紅樓

這部賺人熱淚的劇作其實是改編自一本同名小說，透過改編以及特效的運用打造出全新一部台劇史上最大片場的作品，不僅僅是一個孩子與一個魔術師之間的故事更帶出了許多人生道理使得網友們紛紛讚嘆「簡直神作！」而劇中各種1980年代懷舊味飄香的場景皆來自台北西門商圈內的紅樓，無論是鎖店、西服店還是皮鞋店通通都能找到。

▲台北西門紅樓（圖／翻攝自臉書＠天橋上的魔術師）

►網瘋「星巴克調酒菜單」超強大！美式＋奶酒 微醺只需銅板價



►「啥款？」國片黑馬《當男人戀愛時》經典語錄掀起台客風潮