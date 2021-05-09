「動物們的廁所時光」爆笑又療癒　獅子滿臉惆悵秒識破肉吃太多

編輯／ChiNg

扭蛋品牌海洋堂經常推出許多獵奇、爆笑又可愛的款式，讓人看了簡直是太欽佩設計者的創意，像是先前推出過像極了圓仔妹的粉紅貓熊扭蛋或是惡搞動物們的珍獸動物系列都深受許多人喜愛，而這次則是更新了《膠囊Q博物館》打造新系列「佐藤邦雄的動物們廁所時光」全系列共有四種動物，害羞的把他們上廁所的模樣通通呈現在大家眼前。

▲佐藤邦雄的動物們廁所時光，扭蛋系列。（圖／翻攝自kaiyodo.co.jp，下同）

此系列共有河馬、獅子、變色龍以及兔子的款式，有趣的是優雅的兔子就連上廁所也很氣質絲毫沒有破壞任何形象，而變色龍則是面部猙獰的把原本就很大的雙眼瞪得更大，最令人看了哭笑不得的絕對是滿臉惆悵的獅子，一眼識破是不是平時只吃肉不吃菜導致便秘了呢？另外還有嬌羞的河馬，溫馴的將雙手放在肚子上再搭配靦腆的微笑實在是非常可愛。佐藤邦雄的動物們廁所時光系列已於官網上販售，喜歡的人千萬不要錯過。

另外日本扭蛋品牌YELL也推出了「入浴中的動物」系列就是要把動物們玩翻！將大象、兔子、柴犬、青蛙以及海豹這五隻Q萌的小動物舒服泡湯的樣子呈現出來讓大家療癒一番，更完美詮釋了日本獨有的泡湯文化像是水風呂、露天風呂等或是古典浴缸、木桶浴缸等各式各樣的細節都能清楚看到，不得不說此系列扭蛋簡直是太精美、太精緻了，看著牠們享受的表情不知不覺心情也跟著好起來。

▲入浴中的動物，扭蛋系列。（圖／翻攝自91toy.com.tw，下同）

這次的主題好像總離不開廁所或是浴室的題材，既然談到上廁所那當然少不了公園裡常見的流動廁所囉！不管是在郊外烤肉、露營或是野餐肯定少不了「流動廁所」沒有它就沒有人能拯救你翻騰的肚子。日本玩具品牌EPOCH便以此為靈感設計出這款流動廁所扭蛋，雖然尺寸大小僅有約7cm但每個細節都不遺漏非常用心在製作，無論是附有衛生紙架的蹲式馬桶款還是附有洗手台的坐式馬桶款都逼真到讓人秒聯想到真實的模樣。

最可愛的是無論是哪一款都有男女廁的標示以及「故障中」的警告牌，完全100％還原了公園裡的原樣，大家還能在廁所內放入自己的扭蛋說不定組合起來毫無違和感。

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