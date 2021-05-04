網親試「8杯水減重」成功甩肉5kg　營養師：3種人不能喝

▲多喝水對美容、瘦身都很有助益。（圖／Unsplash）

編輯 / Lily

風靡全球的「8杯水減肥法」近來再翻紅，想要減重的人都知道，水必須喝足量才能幫助身體新陳代謝，當循環變好，水腫、排便不順等困擾都能迎刃而解，近來日韓女生更在瘋「喝水時間表」，營養師高敏敏表示，以8杯水減重法再搭上168斷食法，瘦身效果更顯著。

▲據傳宋慧喬也利用8杯水減肥法維持身材。

「8杯水減肥法」是由一位德國科學家提出，只要在每一天的8個固定時間喝上250ml的水，不須改變飲食習慣，即能成功減重。不少女生跟著照表操課，有人這樣做就能輕鬆減去5kg。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#第1杯 起床後 代謝養顏

早起一杯水能補足睡覺時消耗的水分，同時利用水分啟動腸胃蠕動，更能幫助排便．

#第2杯 早上9點 提高專注力

以中醫觀點來說，早上9點是腸胃排毒的黃金時間，這時候補充水分能清走腸胃毒素。

#第3杯 中午11點半 飽腹墊胃

午餐前喝水能幫助增加飽足感，避免午餐攝取過量。

#第4杯 下午1點 幫助消化

午餐過後可以喝一杯水，幫助加速消化。

#第5杯 下午3點半 減少疲勞

下午時候喝水能夠紓解疲勞，同時幫助提神。



#第6杯 下午5點半 緩解飢餓感

晚餐前可以喝水幫減緩飢餓感，促進排毒之餘，也同幫助控制食量，以免晚餐吃得過量。

#第7杯 晚上7點 消化代謝

餐後喝水幫助加速體內血液循環，同時加排毒和新陳代謝速度。

#第8杯 晚上9點 避免血液濃稠

睡前2-3小時喝水，幫助補足睡覺時身體流失的水分。

▲加入檸檬片能增加口感。（圖／Unsplash）

營養師高敏敏表示，以下有三種人並不適合喝太多水，像是腎臟病病患、胃潰瘍、消化不良的人，飯前飯後喝水必須間隔一小時，才不會導致消化不良，頻尿的人睡前也不適宜喝太多水。