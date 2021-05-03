日網超有趣「探病禮物」心理測驗！秒測你在婚姻中最重視哪一點

編輯／Molly 圖／翻攝unsplash、pexels

每個人個性都不同，對事情也有許多不同看法，像是對於婚姻生活，每個人最重視的東西可能相差很遠，有人很在意生活品質、經濟能力，也有人覺得伴侶誠實與否更重要，也有人只想嫁給愛情。最近日本網站「CREA」就有一個有趣的心理測驗引發討論，從去探病時攜帶的物品就能帶出你在婚姻中最重視什麼，快來看看你和另一半選得是否一樣？

【測驗問題】

如果你的異性朋友住院了，要前往探望對方時，你會選擇帶以下4種哪一種禮物去探病？

1.他平時常看的漫畫



2.他最喜歡的食物



3.感覺上適合他的內衣



4.你喜歡的花

【解析結果】



1.他平時常看的漫畫：最重視「家庭關係」



選擇【1】的人，通常在婚姻中最重視「家庭關係」。你想讓對方看漫畫幫助放鬆身心，代表你正在尋找能給你帶來「家庭羈絆」的對象，比起工作、遠大的抱負，更重視和優先考慮家庭的人，是你尋找另一半的重要條件。你期望兩個人結婚後，彼此之間什麼都能夠互相討論、商量，就像是命運共同體，一起規劃未來，會想尋找能願意一起分擔家務和帶小孩，同時也喜歡家族一起出外旅遊、度假的另一半。

2.他最喜歡的食物：最重視「生活條件」



選擇【2】的人，想讓對方吃喜歡的東西以康復得更快，代表你在婚姻中最重視「生活條件」，因此擁有穩定的經濟能力是你踏入婚姻的首要條件，而且你也很嚮往當專職的家庭主婦／主夫，如果條件允許，另一半經濟能力很好，就想專心處理家政事務，一邊打理家裡，一邊學習烹飪、擺設等課程，提升家庭生活品質。

能與另一半相互合作，彼此做好自己負責的部分讓生活越來越好，是你理想中的家庭藍圖。

3.感覺上適合他的內衣：最重視「誠實」



選擇【3】的人，會想帶比較貼身的內衣給朋友，代表你在婚姻關係中最要求伴侶的「誠實」。褪掉衣服才會顯露出來的內衣，就像是沒有遮掩、真實暴露的投射，你想要一個婚後不會隱藏、什麼都不說，也不會撒謊遮掩，能誠實對待的另一半，就算有時候可能會吵架，但和好後兩人的關係能變得更緊密和親近。你希望能和值得信賴的伴侶分享一切，擁有踏實的家庭生活。

4.你喜歡的花：最重視「愛情」



選擇【4】的人，會想把自己喜歡的花擺放在對方的病房裡，代表你在婚姻中最重視「愛情」。你想能擁有「不變的愛」，希望另一半在婚後也不會改變對你的態度，兩人相處間依舊能感受到愛；即使是有了小孩以後，也不會因此忽略彼此，在週年紀念日或節日時，還是能稍微打扮一下，和另一半一起出去約會慶祝。你理想中的婚姻是，在彼此努力為家庭付出的同時，也能感受到伴侶的愛，一起建立一個和諧幸福的家庭到老。

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