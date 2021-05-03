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夏綠蒂公主散髮做自己　花卉洋裝秒殺變「帶貨王」

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▲▼ 英國威廉王子與凱特王妃愛女夏綠蒂公主。（圖／路透）

▲英國王室發布夏綠蒂公主6歲生日照，由媽媽凱特王子妃掌鏡。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國威廉王子與凱特的掌上明珠夏綠蒂公主，昨歡度6歲生日，王室發布由凱特親自掌鏡的小公主新照，與大眾分享她成長的喜悅。有別於過去照片或出席公開場合總是綁著整齊的頭髮，這張照片公主散著長髮，呈現她最自在開心的模樣，而她身上穿的是英國品牌Rachel Riley的碎花洋裝，毫無意外，3歲以上的女童尺寸火速銷售一空！

▲▼ 童裝 。（圖／翻攝Rachel Riley官網）

▲英國品牌Rachel Riley公主袖碎花洋裝，目前女童尺寸已售罄採預訂制，約2400元。（圖／翻攝Rachel Riley官網）

凱特對於品牌忠誠度很高，不僅自己的服裝、飾品如此，為兒女添購的童裝亦然，尤其支持英國品牌，並以高貴不貴的設計為首選，除非是冬日的羊毛厚外套，否則鮮少為小孩買超過3,000元的童裝，夏綠蒂公主的各色碎花洋裝，多數出自Amaia、Rachel Riley等品牌；快時尚品牌Zara也是凱特的心頭好，常為女兒添購單價約千元的Zara洋裝。

▲▼夏綠蒂公主 。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

▲夏綠蒂公主去年穿著約2000元的Malvi & Co花卉洋裝拍手為醫療人員打氣。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

▲▼夏綠蒂公主 。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

▲夏綠蒂公主5歲生日照穿著約1000元的Zara黑白千鳥紋洋裝。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

這回英國王室釋出夏綠蒂公主6歲生日照，她穿Rachel Riley春夏新款公主袖碎花洋裝顯得活潑可愛，讓此件洋裝的女童尺碼立刻斷貨，必須採預訂制才有機會購入，官網只剩2歲以下的嬰幼兒款。看來夏綠蒂公主也跟隨媽媽凱特的時尚腳步，已成為小小的「帶貨王」。

▲▼夏綠蒂公主 。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

▲夏綠蒂公主前年聖誕節穿約5,600元Amaia綠色Razobil大衣。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

關鍵字：

凱特, 威廉王子, 夏綠蒂公主

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