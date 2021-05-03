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怪奇比莉此生最大尺度！緊身馬甲炸出美胸　網全看呆狂讚：腰束奶澎

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記者王則絲／台北報導

歌手怪奇比莉（Billie Eilish）最近才將原先招牌的螢光綠布丁頭染成一頭金髮，形成話題，近日怪奇比莉擔任英國版《VOGUE》雜誌6月號封面人物，首次突破以往的寬鬆風格，穿上數套緊身馬甲服裝，炸出傲人的豐滿上圍，甚至曝光了超隱秘刺青，粉絲們通通驚呆：「腰束奶澎」、「完全不知道她身材這麼好！」

▲怪奇比莉。（圖／翻攝自IG）

▲怪奇比莉近期染了一頭金髮。（圖／翻攝自IG@billieeilish）

怪奇比莉日前釋出的金髮照，意外擠進世界上IG貼文最多讚的排行榜，原來全新髮型是為了最新專輯《Happier Than Ever》的造型做準備，而在7月底發片前，怪奇比莉獲邀登上英國版《VOGUE》6月號封面，拍攝了一組性感大片，可說是展現了前所未有的尺度。

►怪奇比莉「金髮照」狂創IG紀錄　擠下C羅登「世界最多讚」排行第三名

怪奇比莉曾說過，不想要大家因為身材而模糊焦點，所以以往幾乎都以極度寬鬆的服裝遮蓋身形，也曾經在訪問中說過：「我想等我滿18歲之後，我會開始考慮偶爾露出自己的身材的。」藉此機會，怪奇比莉兌現承諾，挑戰了她的最大尺度。

封面上，怪奇比莉穿著GUCCI的束腰馬甲，將美胸完整托出，另一套BURBERRY的裸膚色連身馬甲，透視範圍超廣，甚至讓她位於腹部延伸至大腿的刺青曝光，是相當隱秘的部位。

另外兩套Alexander McQueen的膚金色馬甲睡衣、MUGLER的黑色透視裝，同樣展現極致性感的氛圍，一連洗版了多張驚人造型，讓粉絲們一片驚呼：「Billie又再次撼動網路」、「在跟我開玩笑嗎？太美了」、「腰束奶澎」、「完全不知道她身材這麼好！」

▲怪奇比莉。（圖／翻攝自IG）

▲怪奇比莉以往的寬鬆穿衣風格。（圖／翻攝自IG@billieeilish）

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關鍵字：

Billie Eilish, 怪奇比莉, 金髮, 封面, 馬甲, 大尺度

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