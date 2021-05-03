NIKE下殺5折！「快閃母親節優惠」跑鞋現省3千、T恤6百元有找

▲NIKE台灣官網母親節優惠開跑。（圖／翻攝自NIKE官網）

記者鮑璿安／台北報導

NIKE台灣官網母親節優惠開跑，即日起快閃至5月9日，優惠最低達到5折左右，舉例Nike Air Max 270 鞋款從原價5,200元下殺至2,079元，現省超過3千元；Nike Blazer 中筒 '77 Infinite則從原價3,600元降至1,799元，幾乎都落在半價就能入手。

▲NIKE針對母親節祭出多款半價鞋款，Nike Air Max 270 React降至2,449元；Nike Blazer 中筒 '77 Infinite 1,799元就能入手 。（圖／翻攝自NIKE官網）

NIKE母親節優惠於官網開跑，即日起快閃至5月9日，輸入折扣碼「MOM20TW」就能享8折以及免運優惠。除此之外，也提供許多特價鞋款、服飾、運動衣褲等，多達5折。像是經典鞋款Nike Air Max 270 React，以大型視窗搭配清新配色，原價4,900元降至2,449元，相當於半價優惠，現省超過2千元。更有鞋款下殺到2千元有找，Nike Blazer 中筒 '77 Infinite從原價3,600元降至1,799元，同樣是半價。

▲原價超過1,100元的女款 T 恤，下殺到589元 。（圖／翻攝自NIKE官網）

服飾品項也罕見祭出半價優惠，原價超過1,100元的女款 T 恤，直接來到589元，成為必搶單品之一。另外，Nike Sportswear 外套結合經典田徑外套版型與 90 年代花卉印製圖樣，是不少運動迷喜愛單品，這次也從原價2,480元降至1,239元，此時入手相當划算。

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New Balance 初夏57/40夢幻虹彩款

▲全新57/40虹彩系列以多層次的皮革、麂皮和網眼面料拼接打造而成 。（圖／品牌提供）

全新57/40虹彩系列以多層次的皮革、麂皮和網眼面料拼接打造而成，W5740SB以燕麥白麂皮為基底，由鵝黃色的網眼面料搭配天藍色的點綴，帶來初夏的夢幻感受；W5740SA為經典灰階變奏版，以甜美的亮彩橘格紋透氣面料，與實搭的低彩灰做為主調，細節點綴黃藍等繽紛色系，低調又時髦；W5740SD則是本次釋出最搶眼一款，恰到好處的潮流亮彩新色，完美混搭全白色皮革，成為熱門搭配色。

第二季 PUMA x Michael Lau 聯名

▲夏季推出的全新 PUMA RS-Sandal by Michael Lau 聯名涼鞋 。（圖／品牌提供）

第二季 PUMA x Michael Lau 聯名作品同樣以手繪鉛筆圖、方格紙紋理和有趣的設計草圖作為特色，夏季所推出的全新 PUMA RS-Sandal by Michael Lau 聯名涼鞋在鞋底佈滿手寫筆記與隨手插畫，創造童趣滿點的特色外型，黑色黏扣帶裝飾上橘色車縫線，低調的吸睛亮點勾勒出時尚線條，鞋側如同便利貼的聯名 LOGO 呼應了手繪草圖的設計主題，多重可愛細節重點讓人愛不釋手。