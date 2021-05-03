fb ig video ETtoday search mobile

NIKE下殺5折！「快閃母親節優惠」跑鞋現省3千、T恤6百元有找

>

▲NIKE 。（圖／翻攝自NIKE官網）

▲NIKE台灣官網母親節優惠開跑。（圖／翻攝自NIKE官網）

記者鮑璿安／台北報導

NIKE台灣官網母親節優惠開跑，即日起快閃至5月9日，優惠最低達到5折左右，舉例Nike Air Max 270 鞋款從原價5,200元下殺至2,079元，現省超過3千元；Nike Blazer 中筒 '77 Infinite則從原價3,600元降至1,799元，幾乎都落在半價就能入手。

▲NIKE 。（圖／翻攝自NIKE官網）

▲NIKE 。（圖／翻攝自NIKE官網）

▲NIKE 。（圖／翻攝自NIKE官網）

▲NIKE針對母親節祭出多款半價鞋款，Nike Air Max 270 React降至2,449元；Nike Blazer 中筒 '77 Infinite 1,799元就能入手  。（圖／翻攝自NIKE官網）

NIKE母親節優惠於官網開跑，即日起快閃至5月9日，輸入折扣碼「MOM20TW」就能享8折以及免運優惠。除此之外，也提供許多特價鞋款、服飾、運動衣褲等，多達5折。像是經典鞋款Nike Air Max 270 React，以大型視窗搭配清新配色，原價4,900元降至2,449元，相當於半價優惠，現省超過2千元。更有鞋款下殺到2千元有找，Nike Blazer 中筒 '77 Infinite從原價3,600元降至1,799元，同樣是半價。

▲NIKE 。（圖／翻攝自NIKE官網）

▲NIKE 。（圖／翻攝自NIKE官網）

▲原價超過1,100元的女款 T 恤，下殺到589元 。（圖／翻攝自NIKE官網）

服飾品項也罕見祭出半價優惠，原價超過1,100元的女款 T 恤，直接來到589元，成為必搶單品之一。另外，Nike Sportswear 外套結合經典田徑外套版型與 90 年代花卉印製圖樣，是不少運動迷喜愛單品，這次也從原價2,480元降至1,239元，此時入手相當划算。

【看更多熱門鞋款】

New Balance 初夏57/40夢幻虹彩款

▲鞋 。（圖／品牌提供）

▲全新57/40虹彩系列以多層次的皮革、麂皮和網眼面料拼接打造而成 。（圖／品牌提供）

全新57/40虹彩系列以多層次的皮革、麂皮和網眼面料拼接打造而成，W5740SB以燕麥白麂皮為基底，由鵝黃色的網眼面料搭配天藍色的點綴，帶來初夏的夢幻感受；W5740SA為經典灰階變奏版，以甜美的亮彩橘格紋透氣面料，與實搭的低彩灰做為主調，細節點綴黃藍等繽紛色系，低調又時髦；W5740SD則是本次釋出最搶眼一款，恰到好處的潮流亮彩新色，完美混搭全白色皮革，成為熱門搭配色。

第二季 PUMA x Michael Lau 聯名

▲鞋 。（圖／品牌提供）

▲夏季推出的全新 PUMA RS-Sandal by Michael Lau 聯名涼鞋 。（圖／品牌提供）

第二季 PUMA x Michael Lau 聯名作品同樣以手繪鉛筆圖、方格紙紋理和有趣的設計草圖作為特色，夏季所推出的全新 PUMA RS-Sandal by Michael Lau 聯名涼鞋在鞋底佈滿手寫筆記與隨手插畫，創造童趣滿點的特色外型，黑色黏扣帶裝飾上橘色車縫線，低調的吸睛亮點勾勒出時尚線條，鞋側如同便利貼的聯名 LOGO 呼應了手繪草圖的設計主題，多重可愛細節重點讓人愛不釋手。

關鍵字：

NIKE, 母親節, 優惠, 折扣

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

尹汝貞轉戰時尚圈？新廣告霸氣時髦造型美到不行

尹汝貞轉戰時尚圈？新廣告霸氣時髦造型美到不行

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

BTS成LV品牌大使！穿去年春夏粉色服裝　帥爆宣布大事

BTS成LV品牌大使！穿去年春夏粉色服裝　帥爆宣布大事

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

ET Fashion

推薦閱讀

沒時間運動？「走路減肥法」4個關鍵技巧學起來　走對就能瘦

沒時間運動？「走路減肥法」4個關鍵技巧學起來　走對就能瘦

星巴克5月買一送一來啦！　5款限定咖啡揪朋友只要半價

星巴克5月買一送一來啦！　5款限定咖啡揪朋友只要半價

「日系風馬尾」3分鐘就可以輕鬆綁出　而且涼爽又優雅

「日系風馬尾」3分鐘就可以輕鬆綁出　而且涼爽又優雅

感情更勝親姊妹！3大「閨蜜星座組合」，你們上榜沒？ 吠陀占星5月整體運勢出爐！雙子財運爆表、2星座該注意身體健康 春夏最夯「西裝五分褲」先入手！學會3大搭配法則　穿出時髦顯瘦感 NIKE下殺5折！「快閃母親節優惠」跑鞋現省3千、T恤6百元有找 「不餓只是嘴巴無聊」總想猛吃　5招向小腹說掰掰 春夏掀起「牛仔風潮」！Gucci、Dior 5款丹寧藍包包　視覺降溫又百搭 全都555元！契爾氏小紅瓶、蘭蔻黃金玫瑰、雅詩蘭黛原生露　旅行超實用

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面