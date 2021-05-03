星巴克再推超熱賣星座系列　神秘銀河藍「星座隨行卡」美翻天！

▲星巴克推出2021星座系列，呈現出宇宙的神秘浩瀚的氛圍。（圖／星巴克提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克2019年底宣布推出星座馬克杯，「類客製化」的風格受到許多消費者狂收，在疫情年攻上不少民眾的辦公桌或家中餐桌，今年再宣布推出2021年星座系列，不但奉上馬克杯之外，還推出星座隨行卡，以神秘藍為系列主色，高雅又耐看，讓人想默默收一波！

▲星座馬克杯還附有專屬禮盒，依各月份星座上市，售價800元。

去年熱賣的星座系列，讓星巴克在今年年中再度推出12星座馬克杯及12星座隨行卡，將各個星座的代表符號設計，妝點在浩瀚深邃的銀河藍杯身上，神秘而富魅力，比起去年的設計，今年的星座標示更小，也更能呈現銀河的神秘感與星座的精緻圖騰，讓每個人都能擁有屬於自己的咖啡杯。

▲內部還有星座英文字標記。

杯內再以星座英文字標記，簡單精緻，運用不同色系分別代表四大元素風、水、火、土，與每個杯款的專屬外盒相互映襯，明顯飽滿的顏色卻呈現出輕柔感，讓咖啡或飲品裝在其內變得更好喝了。

▲神秘藍為底的隨行卡，看起來很有質感，依各星座月份陸續上市，售價150元。

而本次除了馬克杯，也搭配該系列推出隨行卡，同樣以神秘藍為主色，與馬克杯達到相互輝映的效果，即便現在電子隨行卡盛行，這樣美的設計也讓人忍不住拿出來付帳，此外在隨行卡上更能看出星座細節，單張售價150元，將搭配星座日期陸續上市。