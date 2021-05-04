UNIQLO X Theory招牌POLO衫又更帥了！590元入手萬元設計　女裝首登場

記者王則絲／台北報導

UNIQLO曾與紐約時尚品牌Theory數度合作，每每都迎來一致讚賞，尤其是在POLO衫的設計上最搶眼，原先針對男性推出的聯名系列，現在也一併開發女裝。UNIQLO X Theory 2021春夏聯名系列再度帶來了超帥的POLO衫，女裝還有素雅唯美的洋裝，全系列590元起就能入手萬元設計！

▲UNIQLO X Theory 2021春夏男、女裝將於5月7日登場。（圖／品牌提供，以下同）



大家對Theory可能不算熟悉，Theory為紐約服裝品牌，主打「都會制服」的概念，絕佳的剪裁技巧為其特色，均價約萬元台幣起跳。UNIQLO X Theory本季以「前衛精神、活力紐約」為主題，將Theory簡約、精準的剪裁設計與UNIQLO的機能性AIRism材質做結合，打造正式、休閒皆宜的服裝。

▲Theory AIRism合身POLO衫，NT＄990、Theory DRY-EX合身網眼半開襟POLO衫，NT＄790。

UNIQLO與Theory合作以往多針對男裝為主，上回首度推出女裝大獲好評，這次則選擇同時帶來男、女裝系列。UNIQLO X Theory最新系列將於5月7日開賣，其中精選4款男裝於全台店點販售，包括AIRism POLO衫，立體感領口設計別出心裁，另外還有同樣舒適透氣材質的襯衫式POLO衫，讓穿搭更多變化，以及胸口附有拉鍊細節的DRY-EX網眼無領POLO衫，和輕型休閒長褲。

▲Theory AIRism合身網眼T恤，NT＄590、Theory 特級彈性Active五分褲，NT＄990。

而全系列則將於網路、明曜、西門、ATT 4 FUN店上市，男裝除了比先前更帥的POLO衫之外，還推出了適應夏季的抗UV連帽外套、五分褲、網眼T恤⋯⋯等單品。

▲Theory AIRism A字POLO衫，NT＄790、Theory 特級彈性A字洋裝，NT＄1,290。

女裝部分本次正式在台灣登場，必敗的POLO衫特別做了A字傘襬設計，修飾效果更佳，其他品項還包括優雅的圓領Ａ字洋裝，非常唯美且不挑人；基本款設計的五分袖船型領T恤也是必收，全系列材質運用涼爽AIRism布料，以及快乾機能彈性布料。

▲Theory AIRism船型領T恤，NT＄590。

近期日系服裝品牌GU則是宣布將與知名攝影師、藝術家蜷川實花合作推出聯名系列，將蜷川實花代表性的花卉元素運用於夏季服裝，尤其是繽紛的碎花洋裝唯美到不行，女孩們必敗！

▲GU X 蜷川實花聯名將於5月21日登場。（圖／品牌提供）

▲GU X 蜷川實花聯名將於5月21日登場。（圖／翻攝自IG@gu_global）

這次GU攜手蜷川實花的主導品牌「M/mika ninagawa」，一同推出以「Follow your own star.」為主題的聯名系列，將於5月21日與日本同步登場。

此系列想當然便是以蜷川實花經典的花卉貫穿，一口氣帶來豐富品項，包括多款連身裙、裙裝、T恤與居家服，配件、手袋也讓人好想擁有，尤其是華麗又可愛的印花洋裝們，絕對是此系列必敗單品，正好迎接即將來臨的夏季，再適合不過了。

▲GU X 蜷川實花聯名系列絕對必敗的印花洋裝。（圖／品牌提供）

▲印花魚尾裙。（圖／品牌提供）

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