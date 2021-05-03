尹汝貞出道55年歷年紅毯造型回顧！獨愛黑白禮服　招牌捲髮一直都沒變過

打敗亞曼達塞佛瑞Amanda Seyfried、奧莉薇雅柯爾曼Olivia Colman、葛倫克蘿絲Glenn Close，以及瑪麗亞巴卡洛娃Maria Bakalova，一舉拿下第93屆奧斯卡金像獎最佳女配角的尹汝貞，破紀錄成為韓國第一位拿下奧斯卡獎項的演員，在藝能界超過55年的資歷，收到來自宋慧喬、孔曉振、金高恩、崔宇植、朴敘俊、鄭有美，以及《尹食堂》系列製作人羅䁐錫PD…各方好友的祝福。

或許在奧斯卡金像獎之前，你對尹汝貞不是太熟悉，1966年以TBC東洋廣播公司公開招募藝人出道，演出過無數韓劇與電影，在演員之路全盛時期為愛引退，卻因為老公背叛為了養活兩個孩子再度復出，從影至今獲得釜山國際電影節、亞洲電影大獎、威尼斯影展…各大頒獎典禮肯定，不久前還以電影《夢想之地》獲得英國奧斯卡之稱英國電影學院獎最佳女配角獎，被歐美媒體封為韓國梅莉史翠普。

尹汝貞歷年紅毯造型回顧

2010年出席第15屆釜山國際電影節的開幕儀式，尹汝貞以奢華金色絲質禮服搭配同色系手拿包登場，尹汝貞優雅氣質甚至不輸一旁的金敏喜。

尹汝貞出席第19屆釜日電影獎頒獎典禮，以電影《下女》獲得最佳女配角獎的她，穿著氣質出眾的黑色方領洋裝，招牌黑色捲髮讓整體造型更加典雅。

同樣在2010年登場的第31屆青龍電影獎，以電影《下女》拿下最佳女配角獎，尹汝貞穿著米色的絲質長洋裝，搭配狂野的豹紋大衣踩上紅毯，霸氣的豹紋圖案使她成為全場目光焦點，絕對是整晚的氣場女王。

隔年再以電影《下女》獲得亞洲電影大獎最佳女配角獎，尹汝貞選擇帶有光澤的米色禮服出場，腰間綴以珠寶飾品，更顯女人味。

在2016年舉辦的第17屆女性電影人頒獎典禮，尹汝貞以電影《巴克斯奶奶的性福配方》獲得年度女性電影人獎，黑色條紋洋裝展現了尹社長的優雅風範。

以電影《巴克斯奶奶的性福配方》獲得第53屆百想藝術大獎最佳女子獎及最佳女子人氣獎提名，尹汝貞穿著黑色修身洋裝配上紅唇出場，不對稱的肩線設計，使整體造型更加典雅、氣質。

第26屆釜日電影獎中，尹汝貞演出的《巴克斯奶奶的性福配方》獲得最佳女主角獎，熱愛深色禮服的她，當天選擇黑色長洋裝配上米色大衣外套，雖然簡單但也充滿了尹汝貞獨特的韻味。

前不久才剛拿下有英國奧斯卡之稱的英國電影學院獎最佳女配角獎項，受到新冠肺炎疫情的影響，只能透過視訊進行頒獎，不過尹汝貞一身不對稱黑色禮服，拼接米色百褶袖的設計，隔著鏡頭依然不減她的氣質與優雅。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo / Marie Claire美麗佳人

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