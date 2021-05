蓋兒加朵7大金句！給所有媽咪：你已經做得很棒了，請給自己一個掌聲

在參與演出DC的《神力女超人》系列電影後而聲名大噪的蓋兒加朵,戲裡正直、努力不懈的形象深植於觀眾心中。Gal Gadot私底下的穿搭最常以一件簡單的白上衣,包含白襯衫與白素T,配上一件合身的淺色牛仔褲,天氣稍涼的時候再加件外套,簡單又樸實的風格,偶爾以鮮豔的紅唇作為點綴,給人一種巴黎女人慵懶又帶點小性感的氣質。

今年稍早,蓋兒在IG上與大家分享自己懷上第三胎的喜訊,身兼母職的她,戲外也經常暢談有關為人母、性別平等與作為現代女性的一些想法和經驗,以下整理了 Gal Gadot 七大金句,往下滑一同細細品味「神力女超人」的人生價值觀

1、「我希望我們能有更多的女性編劇。大多數我們在電影裡看到的女性角色,都以一種『可憐又心碎的女孩』角度出發,這也是為什麼我以《玩命關頭》系列電影為榮,我覺得吉賽兒是一個自立自主的女性。」

“I wish we had more female writers. Most of the female characters you see in films today are ‘the poor heartbroken girl.’ That’s why I’m so proud of the Fast movies. I feel like Giselle is an empowering woman.”

大家還記得蓋兒在《玩命關頭4》初次登場的青澀模樣嗎?片中飾演一名的槍枝專家,當初導演因為Gal過往從軍的經歷而相中她,在《玩命關頭中》蓋兒完美詮釋了許多打鬥、騎乘重機等艱難的動作,強悍的新女性形象不僅受到觀眾青睞,也為她日後飾演神力女超人打下良好的武打基礎。

2、「我覺得女性可以表達出自己真實的感受是很棒的一件事。我欽佩可以這樣做的女性,我不同意女性表面上故作堅強,只為掩蓋自己的情緒。讓我們接受真正的自己,把這份力量變成優勢。」

“I think women are amazing for being able to show what they feel. I admire women who do. I think it’s a mistake when women cover their emotions to look tough. I say let’s own who we are and use it as a strength.”

很多時候,我們以為害怕、悲傷是一種軟弱的表現,卻忘了這些其實都是人類本來就會有的情緒。有時可以向家人、朋友尋求幫忙或是聊聊近期的低潮,適時地抒發一下負面情緒,其實都是一種勇敢的表現!

3、「我想要展現女性是堅強且獨立的,並不需要靠男性英雄拯救,而是運用智慧與能力來照顧自己。」

“I wanted to show that women are empowered and strong, and don’t have to be saved by some male hero, but they can take care of themselves using their intelligence and their power.”

或許是受到吉賽兒與神力女超人如是獨立且硬派的電影角色啟發,Gal Gadot從內而外都散發著新世代女性堅強的魅力氣質,將每段時期的經歷與挫折內化成養分與智慧,漸漸地,你會發現自己其實很厲害!

4、「當你成為一名母親,你會不斷地面臨到一種罪惡感——你總會想做到最好,然後又覺得自己可以再做得更好。」

“Once you become a mother, you always have a guilt trip. You always try to do the best, but you feel you can always be better.”

雖說近幾年社會鼓吹性別平等,媽媽們還是難以完全擺脫相夫教子的刻板印象,除了日間的工作,還要照顧全家大大小小的瑣事,生活相當繁忙。想跟全天下的母親說:「你已經做得很棒了,請給自己一個掌聲!」

5、「愛、寬容與關心,現在的我們比過去更需要這些。」

“Love and generosity and affection. We need all those things more than ever today.”

過去一整年,經歷了COVID-19、Black Lives Matter種族歧視等事件,讓世界陷入一陣混亂與恐慌,若我們都能對不熟悉的人事物多一點耐心與了解,人與人之間就不會有這麼多的紛爭了。

6、「我試著吃得健康一點,但有時候我也還是會想吃起司漢堡,這對靈魂有所幫助,我會確保自己喝很多水以達到健康上的平衡。」

“I try to eat healthy. But sometimes, though, I eat cheeseburgers. That’s good for the soul. I make sure to balance everything out. I drink tons of water.”

如何維持身材,一直以來是許多女孩們相當苦惱的問題,經常在吃與不吃之間掙扎許久⋯⋯。偶爾小小的放縱自己——來一塊巧克力蛋糕、大啖美味的起司披薩,有益心理健康,同時別忘了多補充水分,尤其在即將到來的夏天,更要注意水分攝取!

7、「我是個搞笑的女孩。我喜歡大笑,也喜歡逗別人開心。」

“I’m a goofy girl. I like to laugh and I like to make other people laugh.”

如果有在追蹤蓋兒Instagram的大家應該都不陌生,外型亮眼的她,絲毫不介意在鏡頭前做鬼臉,可愛又真誠模樣,讓人更加喜歡這一位新世代「神力女超人」啦!

