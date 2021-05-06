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2021開架防曬新品10款推薦！挑選3重點超抗摩擦、流汗也不怕掉

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每到夏天，防曬用量就會迅速激增，不少人就會選擇價格親民的開架防曬。只要挑對成份、勤補擦，開架防曬也能擁有很好的防護力！一起來看看今年的開架防曬新品。

怎麼挑選開架防曬？

夏日即將來臨，面對不斷飆升的紫外線指數，想要不曬傷、曬黑、曬老，防曬得比平常更在意，然而除了常見的SPF與PA等防曬指標外，什麼才是高效防曬力的關鍵？皮膚科醫師吳英俊表示：「想要完整抵禦紫外線的傷害，不能只看SPF與PA兩項數值！挑選防曬還有三大重點：1.選擇能同步對抗UVA、UVB兩種波長的寬頻防曬；2.挑選擁有長效防護力，防曬效果不易隨時間衰退、打折的防曬品；3.選擇具有高效修復保濕成份如玻尿酸、積雪草等快速穩定曬後肌膚。三者兼具才能確保不被曬黑、曬傷與曬老。」

開架防曬新品推薦

DR.WU全方位防曬系列升級+新品

DR.WU全方位防曬系列2021年升級上市，採用獨家Sunscreen+智能高效防護機制，精準隔離UVA及UVB，打造零死角的寬頻防曬。同時再添兩款生力軍，分別是為敏感肌與幼童打造的「DR.WU低敏物理防曬乳SPF50+」以及專為戶外運動打造的「DR.WU極效全能防曬乳SPF50+」。

低敏物理防曬乳SPF50+

採用全物理寬頻防曬劑，搭配積雪草與復活草萃取舒緩曬後肌膚。專屬蜂巢分散技術，突破一般物理防曬黏膩且不易均勻塗抹的缺點，成就清爽不泛白的高效物理防護

極效全能防曬乳SPF50+

採用清爽水乳劑型，且通過歐盟嚴苛的COLIPA抗水測試，能有效抗水抗汗，即使汗水淋漓仍具有超強效防曬力，同步運用獨特交聯折射技術，在肌表形成緊密交錯的高效防護網。

曼秀雷敦水潤肌柔光透亮防曬飾底系列

曼秀雷敦水潤肌柔光透亮防曬飾底系列今年一口氣推出兩款，分別是防曬飾底凝乳-薰衣草紫、防曬飾底凝露-輕舞香氛。

防曬飾底凝乳-薰衣草紫

專為熱愛戶外休閒活動的人量身打造，防曬與美肌飾底一次滿足。以「透明感藍 X 血色感粉」完美比例調和而成的薰衣草紫色調加上細微光感微粒，一抹提亮蠟黃暗沉肌，同時修飾肌膚微小瑕疵。

同時擁有極效耐水耐汗及SPF50+/PA++++最強防護，搭配三重植物精萃以及玻尿酸鈉、維他命C衍生物等維持肌膚水潤。如牛奶般絲滑的質地，更能完美的服貼在肌膚上、清爽無負擔；極效耐水耐汗的特性，不論大量流汗或碰到水，都能維持良好的防曬力。

防曬飾底凝露-輕舞香氛

重磅推出美肌防曬與香氛兼具的「水潤肌柔光透亮防曬飾底凝露-輕舞香氛」，混和血色粉調及能修飾暗沉的橙調調和而成的「玫瑰粉色調」，除修飾臉部不均膚色外，更能幫助蒼白肌增添好氣色，呈現如蘋果般的通透紅潤，加上細微光感微粒，使肌膚透過多重光線的折射展現立體光澤感。

這次甚至與日本香氛研究室合作打造最適合夏日的香氛，以清新花香調為基礎交織出細膩而清透的味道，不論戶外活動或日常使用都十分合適。

專科完美防曬系列

專科完美防曬系列2021年強勢升級，成份採用全新獨家「美肌深導技術」搭載天然萃取保濕成份（雙重玻尿酸、玄米、蜂蜜、蠶絲蛋白保濕精華、絲膠蛋白），賦予肌膚最高保濕力的同時。降低肌膚油脂生成，在夏日為肌膚去油解膩，不讓肌膚油脂干擾防曬續航力。

全系利一共有無色的完美防曬水凝膠（升級版）、完美防曬乳液（升級版），有勻亮效果的完美清透潤色隔離乳（升級版）三款。

潤肌精激水感防曬系列

延續潤肌精溫和的和漢植物概念開發出全新防曬系列，加入發酵玻尿酸，比起一般玻尿酸的潤澤力更高，還有淬取自野薔薇果實的淬取液可調理肌膚油水平衡、淬取自牡丹根部的淬取液幫助肌膚透白，系列一共有三款。

激淨透UV隔離防曬凝膠

添加80%美容液，擦起來最水感。宛如化粧水般清爽不黏膩的使用感，防曬的同時保養並預防乾燥。

激防水UV隔離防曬乳

添加70%美容液，主打超防水效果，極效耐汗、耐水，而且搓揉及摩擦也不易脫落。富含隔離紫外線配方的保護膜，防護肌膚不受傷害，在海邊、運動、強烈日照下外出也不擔心。

激清爽UV隔離防曬噴霧

設計成噴霧，簡單一噴讓全身立即形成防曬隔離薄膜，就連頭髮也能使用。輕盈無負擔的質地、強調噴上速乾，即使多次噴灑依然清爽舒適，而且耐汗、耐水不易脫落。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 防曬

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