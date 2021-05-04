愛馬仕iPhone手機殼印上緞帶好美！可無限充電好方便　加碼7款精品款

一直與APPLE維持合作關係的愛馬仕，在蘋果春季發表會結束不久，發表採用愛馬仕Barénia小牛皮革縫製的皮革手機保護殼，專門給iPhone 12與iPhone 12 Pro使用，剛好想換手機殼的女孩，可千萬別錯過。另外，加碼推薦7款精品牌皮革手機套：

HermèsBarénia小牛皮手機保護殼

愛馬仕全新推出的Barénia小牛皮手機保護殼，採用品牌細緻、柔滑的Barénia小牛皮革打造，並以熱壓處理將愛馬仕經典橘盒上的緞帶壓印在手機殼，邊框則是運用車縫滾邊呼應Hermès 馬術精神，貼心的是，品牌特別加入MagSafe充電功能，讓手機能夠無阻礙無線充電。

Louis VuittonIphone手機殼

品牌標誌的Monogram老花圖案也出現在手機殼上，採用粒面小牛皮革材質打造，結合經典Monogram老花帆布作為夾層，可收納卡片、車票等票卡，非常適合通勤族的女孩，有黑色、桃色兩種配色。

GucciOphidia iPhone 手機殼

至今一直是Gucci熱賣款的GG Supreme老花帆布，也運用到了手機殼商品，滿版GG Logo帆布搭配雙G琺瑯裝飾，在低調中帶出一點奢華感，同時表現出品牌復古文青的氣息。

CELINE 凱旋門印花手機殼

延續大眾對CELINE對經典帆布Triomphe的喜愛，將手機殼也換上Triomphe老花皮革材質，特別之處在於背殼上以金線刺繡的CELINE立體字樣，身為CELINE粉絲的你務必入手。

Chanel 經典款手機殼

香奈兒經典包款2.55的菱格紋、經典暗紅色及蒙娜麗莎半圓形口袋搖身一變成為手機殼，半圓形口袋可放置任何票卡，上頭還綴有雙C Logo標誌，經典雋永的設計極具收藏價值。

Prada Saffiano皮革手機套

採用Prada經典Saffiano材質製成，抗刮、耐磨的皮革能保護手機不受傷，下方則有標誌性的三角形Logo點綴，分別有銀色、金色兩種選擇。

Burberry 雙色皮革手機殼

以百分之百牛皮製成，將代表品牌風衣的卡其色與黑色結合，打造雙色皮革手機殼，手機殼上壓印BURBERRY燙金Logo，同時附有可拆卸背帶方便外出攜帶使用。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 春天穿搭就該這麼仙！擁有天使光芒的「全白系穿搭」，打造讓人一眼愛上的清新氣質！

● 實戴後讓時尚編輯大驚豔的Georg Jensen Moonlight Grapes系列珠寶，全能駕馭任何風格造型的時尚表現力，是品味女人必收的典藏珍品啊！

● 《良辰美景好時光》徐璐擄獲年下男全靠逆齡穿搭！把碎花洋裝、白色襯衫...穿得比22歲林一年輕，減齡造型值得一學