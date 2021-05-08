fb ig video ETtoday search mobile

《長歌行》趙露思私下甜美風必取經！碎花洋裝、波卡圓點穿成氣質美女

>

因演出陸劇《傳聞中的陳芊芊》人氣大增的趙露思，再接下古裝劇《長歌行》女二一角，劇中討喜又真摯的角色設定，再為她贏得觀眾的青睞，成為當今最受歡迎的新生代女演員，不只在《長歌行》中的演技受到討論，私下甜美風穿搭風格也成為大家取經的對象，細看趙露思私服穿搭，雪紡上衣、碎花洋裝、高腰牛仔褲...都是春夏必備的時髦單品。

單品1、雪紡上衣

面對早晚冷、中午熱的春季，趙露思換上長袖的雪紡透膚上衣，無論是繽紛配色，或是可愛圖案，甚至是有浪漫的荷葉設計，皆可為造型增添清新、甜美的氣質，下半身隨性搭個牛仔褲或短褲都很合適。

單品2、高腰牛仔褲

牛仔褲是你我衣櫃中不可或缺的單品，近幾年的趨勢又以高腰版型受到女孩們喜愛，除了四季都可以搭配外，高腰的設計也能修飾身材，讓女孩們瞬間擁有大長腿，不妨像趙露思選擇短版運動衫或是針織衫搭配，營造率性、甜美的風格。

單品3、碎花洋裝

說到春夏必備的單品，那可少不了仙氣十足的碎花洋裝，不論是V字領或圓領設計，搭配極簡的小白鞋，簡單就能展現甜美少女風。

單品4、波卡圓點

除了碎花洋裝外，趙露思對有復古感的波卡圓點元素也是愛不釋手，不論是小圓點平口蛋糕裙，或是大圓點細肩荷葉洋裝，都能帶出春夏的活潑氣息。

《長歌行》趙露思私下甜美風穿搭必取經！碎花洋裝、雪紡上衣、高腰牛仔褲...穿出春夏最清新的氣質小姐姐範本

單品5、one piece洋裝

面對炎熱的春夏季，One Piece洋裝可是甜美穿搭的不二之選，趙露思時常以繽紛的馬卡龍配色連身洋裝現身，記得在挑選版型的時候，可以像她一樣選擇寬鬆的設計，不但有修飾身材效果，還意外能給人一種可愛、俏皮的少女氛圍。

《長歌行》趙露思私下甜美風穿搭必取經！碎花洋裝、雪紡上衣、高腰牛仔褲...穿出春夏最清新的氣質小姐姐範本

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

春天穿搭就該這麼仙！擁有天使光芒的「全白系穿搭」，打造讓人一眼愛上的清新氣質！

實戴後讓時尚編輯大驚豔的Georg Jensen Moonlight Grapes系列珠寶，全能駕馭任何風格造型的時尚表現力，是品味女人必收的典藏珍品啊！

《良辰美景好時光》徐璐擄獲年下男全靠逆齡穿搭！把碎花洋裝、白色襯衫...穿得比22歲林一年輕，減齡造型值得一學

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 趙露思, 穿搭, 長歌行

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

ET Fashion

推薦閱讀

「台灣第一美胸」熊熊4天瘦2KG！超狂「急速惡魔菜單」讓胸部不縮水

「台灣第一美胸」熊熊4天瘦2KG！超狂「急速惡魔菜單」讓胸部不縮水

看起來和善「狠起來卻嚇死人」3大星座！Top 1發起脾氣無人能擋

看起來和善「狠起來卻嚇死人」3大星座！Top 1發起脾氣無人能擋

麥當勞「大麥克便當盒」爆紅！雙層設計超好用　拎去野餐最Q

麥當勞「大麥克便當盒」爆紅！雙層設計超好用　拎去野餐最Q

「請退出門擋區，再感應票卡」10句自帶音效的句子　台灣人都懂 「袋裝吐司側背包」網喊好想要！附果醬小娃娃掛上去有夠可愛 IU撞衫TWICE志效憑顏值霸佔不敗地位　「她」胸前特別緊洩漏好身材 少時Tiffany、秀英穿「災難三分褲」同框互尬　筷子美腿細到誇張！ 星巴克5／10買一送一來啦！　還有3間連鎖咖啡半價「母親節開跑」 「5大防曬誤區」超多人全都中！　用量太少等於白塗 「最強小三」韓素希趴地胸前陰影看光！　微發福有肉身材更性感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面