《長歌行》趙露思私下甜美風必取經！碎花洋裝、波卡圓點穿成氣質美女

因演出陸劇《傳聞中的陳芊芊》人氣大增的趙露思，再接下古裝劇《長歌行》女二一角，劇中討喜又真摯的角色設定，再為她贏得觀眾的青睞，成為當今最受歡迎的新生代女演員，不只在《長歌行》中的演技受到討論，私下甜美風穿搭風格也成為大家取經的對象，細看趙露思私服穿搭，雪紡上衣、碎花洋裝、高腰牛仔褲...都是春夏必備的時髦單品。

單品1、雪紡上衣

面對早晚冷、中午熱的春季，趙露思換上長袖的雪紡透膚上衣，無論是繽紛配色，或是可愛圖案，甚至是有浪漫的荷葉設計，皆可為造型增添清新、甜美的氣質，下半身隨性搭個牛仔褲或短褲都很合適。

單品2、高腰牛仔褲

牛仔褲是你我衣櫃中不可或缺的單品，近幾年的趨勢又以高腰版型受到女孩們喜愛，除了四季都可以搭配外，高腰的設計也能修飾身材，讓女孩們瞬間擁有大長腿，不妨像趙露思選擇短版運動衫或是針織衫搭配，營造率性、甜美的風格。

單品3、碎花洋裝

說到春夏必備的單品，那可少不了仙氣十足的碎花洋裝，不論是V字領或圓領設計，搭配極簡的小白鞋，簡單就能展現甜美少女風。

單品4、波卡圓點

除了碎花洋裝外，趙露思對有復古感的波卡圓點元素也是愛不釋手，不論是小圓點平口蛋糕裙，或是大圓點細肩荷葉洋裝，都能帶出春夏的活潑氣息。

單品5、one piece洋裝

面對炎熱的春夏季，One Piece洋裝可是甜美穿搭的不二之選，趙露思時常以繽紛的馬卡龍配色連身洋裝現身，記得在挑選版型的時候，可以像她一樣選擇寬鬆的設計，不但有修飾身材效果，還意外能給人一種可愛、俏皮的少女氛圍。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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