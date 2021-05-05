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昆凌曝小周周貼心舉動！孩子給我最大動力就是增進自己的可能

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「每個人賽車的理由都不一樣，就像每個彎道，都是一道難題，看你怎麼解決！」這是昆凌在今年主演的電影《叱吒風雲》，監製周杰倫在劇中說的一句經典台詞，但這也是昆凌如今在演藝事業和人生日常的注腳，在不斷交疊的身份中，她在愛裡解謎、闖關，用力演好自己的故事，多樣紛呈的精彩。

2021年，昆凌將滿28歲，記得第一次見到她，是在2012年演出電視偶像劇《愛上巧克力》，這是昆凌入行演藝圈首次出演的第一部戲，儘管出場戲份不多，但仍全力以赴表現，在怯生生的害羞中，隱隱磨練演技，初試啼聲地讓人看見她美麗皮囊底下的不同面貌。

九年一晃而過，轉眼間翩翩少女已長成、鮮衣怒馬正芳華，早已從13年前《我猜我猜我猜猜猜》的夢幻國中美少女，以及《我愛黑澀會》美眉，逐步迎接成熟，找到在演員這條路上簡單自洽的生存之道。所以，她愛得勇敢、愛得純粹，以火向星座獅子與生俱來無所畏懼的張力，開始多方嘗試，躍上大銀幕，擠身好萊塢行列，不僅在《極致追擊》一圓扮女打仔的夢，也挑戰了《摩天大樓》驚悚片，並於《天．火》災難片挑大樑擔任女主角，更克服「幽閉恐懼症」詮釋《叱咤風雲》女賽車手……從天真爛漫的洋娃娃，腳步踏實地走到女神寶座，她的戲劇打拼過程，其實也可寫成一部血淚交織的動作片。只是擁有男孩子氣個性的昆凌，不愛在別人面前示弱，總是在大家沒看到的那一面，保有初衷、逞強地與這個世界對抗，努力讓自己遊走在各角色中，拿出熱情的愛，精湛演繹一切。

熱愛露營玩遊戲的天使

妝髮備妥，昆凌隨著爽朗樂音帶動，下意識熟稔地在鏡頭前擺出最自信的樣態，時而開心地舞動起來、時而輕哼著唱，靈動般地讓攝影師在她身上施展魔法。眼前的昆凌，早已是個懂得如何用智慧拿捏分寸，將可愛的傻氣與性感的姿態融合成另一種令人驚喜的節奏，瞬息間就抓住眾人目光。

能如此贏得大家喜愛的昆凌，其實是她自然不做作的魅力使然，當下突然明白了，為何先前跟她的明星藝人朋友訪談時，只要聊到昆凌，大家都會一致感心地說「她真的是個天使！」私底下總是很 Take Care 身邊至親好友的昆凌，眉眼間有著漂亮女孩少見的英氣，說話輕柔卻爽快直接。生活中的她，樂於在社群平台上，分享最近迷上的「露營」日常，而在被疫情困住的這一年，除了陸續有一些試鏡和拍攝工作外，最常和家人朋友出門旅行台灣各處，根本環島般「從新竹、台中、台南、墾丁、宜蘭、花蓮、台東、屏東等等四處玩，一票朋友自己搭帳蓬，或是去享受露營場地、自然山河，相當有趣；晚上還會分成男生和男生的聚會、女生和閨蜜們聊天談心的時光。」在星空下開啟溫情的時光幻境。熱愛親近生態的昆凌還表示「想去一些台灣沒去過的地方，加上喜歡海邊，所以想去澎湖離島玩。」

不過被朋友稱作遊戲王的她，近期著迷上「狼人殺」和「拉密」桌遊遊戲，而讓她常常呼朋引伴相聚玩的還有「密室逃脫」，喜雀雀地大呼「真的好好玩！超有成就感的，很喜歡玩這種解謎和動腦的遊戲。」昆凌樂不思蜀地說 Team Work闖關遊戲，靠著腦力激盪，超有趣的！

愛人的能力，交給專業

昆凌，天然深邃的五官，當她樂起來的笑聲總是有感染人心的續航活力，而天生自帶的驅動力，如同一顆能量球，燃燒著自己的興趣，創造許多生活體驗下，作為演員之外，昆凌在工作上的足跡，囊括好多領域，現在除了有自創服裝品牌 JENDES，也是美瞳彩拋隱形眼鏡品牌 QUINLIVAN 的老闆，糅雜體的多元身分，是如何平衡事業與家庭生活？「我覺得我很Lucky！在每一件事情上，都有一個很好的 Partner，在家裡有很好的老公 Jay 當我的 Partner，服裝品牌也有很好的 Partner，讓我在做其他事情時，會 Maintain 好公司所有事，隱形眼鏡也是有個非常專業的團隊在處理控管，所以在每個部分真的都遇到非常好的伙伴，讓我可以無後顧之憂兼顧一切，也從他們身上學到很多。」更直言「做事情真的是要找專業的！畢竟術業有專功，要相信專業，不要自己硬著頭皮衝。」對於伙伴總給予百分百信任的昆凌，承著老闆之重的責任意識，將現今擁有的美好成果歸功於她的團隊。

「愛需要用心，才能點燃！」之故，昆凌侃侃而談表露「反而要感謝這些 Partner！」因為他們的存在和付出，讓她得以實現自己內心的想望，總是會在身旁工作人員生日時，準備一份感激之情的禮物！這般暖色調的昆凌，讓人不禁聯想到三毛《把快樂當傳染病》書中所述的「人活在世界上，最重要的是有愛人的能力，而不是被愛。」這一段話。

演員的信念，我是一顆樹

明顯感受到昆凌正在與她自己鍾愛的事物和生活一拍即合，灑脫的活在當下！何況自身的生命體本就與演員的創作不可分割，說到為何這麼專注於演員這個職志，昆凌笑說：「演戲，應該是我爸啟蒙我的契機。他在我很小的時候，就會幫我報名參加表演班，讓我去接觸、感受不同的事物，學會表達自己。而且我記得第一次演戲的角色，是演一棵樹！超特別的還沒有台詞，我就是一棵樹。」興致盎然，從一棵樹的演出，萌芽出昆凌對演員的深根性，且為了身為一名演員，非科班出身的她也沒少吃苦，總保持旺盛的好奇和熱愛表演的心，想挖掘演技潛能的昆凌，目前還在線上進修美國大學電影學系的課程，豁達地說：「時差之便，我同時兼顧家庭小孩和工作，投入自己想做、想學的事。」精進演員豐厚度 ing 的昆凌也透露，想再次感受那段青蔥歲月，表示「我現在還滿想演學生的角色，或是偵探、嫌疑劇；以及劇情類型是在講一些『角落』的故事，讓觀眾看到平常較不會注意到的社會層面，而開始關注一些貼近現實的議題。」

想將演員觸角再次下探的昆凌，在賦予各種角色鮮活時，都展現程度不一的自身色彩外，也在演戲和角色合而為一共處時，收穫良多，「大多時候會因為演出角色的特質，去研究或深入了解到自己完全不會接觸到的事物，像是歷經約五年時間製作拍攝的電影《天．火》在講述火山題材，加上我演的是一名地質學家，就會去研究火山、岩漿和熔岩、地基等相關物理知識，為角色做功課，來讓飾演的感覺更厚實，從中就獲得滿多學識。」這是作為演員在體會不同角色生命歷程，最難能可貴的內化寶藏。

孩子給我更多愛的可能

對於角色塑造，總想有更多研究與琢磨的昆凌，或許比起學到多少演技，她更珍視心態的成長。想起跟兩個孩子相處交流的點滴甜蜜，「我對他們就是一種情緒來得快、去得也快，一下會覺得，天啊！你們好吵啊～然而後下一秒，就馬上覺得你們好可愛喔！」笑稱自己常在這樣情緒來回裡。不過貼心的女兒小周周 Hathaway「有一天把身體不舒服的我叫醒，說要幫我按摩，然後她鋪好床、放好枕頭，擺上自己平常洗澡後會擦的乳液，就叫我躺好，然後開始幫我按摩，且知道我會偏頭痛，還特地按了我的頭說：『媽媽這樣可以嗎？』，讓我感動的要命！」

刻在骨子裡的動人親情，對於教養問題，昆凌持續享受和兩個孩子一起成長的快樂！「女兒和兒子帶給我收穫很多！」認知每個生命本身都是一種學習下，「他們給我最大的動力就是增進自己的可能，會希望一直走到他們前面、帶領著他們作榜樣；因為當你希望孩子變成怎樣的人，你就覺得驅使自己成為那樣的人，做到那個樣子，才能潛移默化他們。」

遇見自己最美的樣子

任何的偶然，都是必然！在昆凌身上，我們看到了無可比擬的女力，傳遞了愛的不同可能，年紀輕輕的她，走過女人人生幾個不同的重要階段，關於愛，昆凌認為「每個女生總是會在真實生活中扮演不同的身分，摸索著如何平衡自己的角色，但最重要的是要好好愛自己，盡可能找尋到健康、快樂的超能力，這才是人生最重要的事，何況，愛，是很自然、從內心發出來的東西；愛，完全刻意不來！」

清透的眼神，自然說著生活中，她最珍惜的是愛，當下讓她感受到時刻幸福的也是愛，正如她曾說過 ”When you give out Love, Love comes back to you.” 愛與心的風景都在昆凌的人生路上。

「對了！我最近想去學打碟，覺得打碟電子樂很帥，好像滿好玩的耶！」在這多變紛擾的世界，昆凌似乎還是當年的那位少女，保有純淨如初的真實。

❤ Off The Record ❤ 

5月號封面人物昆凌，每次相遇都讓人看見不同的愛的可能，以與生俱來的討喜底氣，無所畏懼一展獅子座輕盈向上的生命力，游刃有餘於演員身份、於工作事業、於家庭生活和做自己的姿態間，始終帶著恰恰好的自在氣息，平衡著前行。

本月大主題「All Love」請用一首歌表達愛這件事？

火星人布魯諾（Bruno Mars）的〈Just The Way You Are〉……'Cause you're amazing！

請表現自己五種撒嬌方式？

對爸爸會靠著他或是牽起他的手臂，小小ㄋㄞ一下說爸～。對老公就很少撒嬌，覺得有點彆扭，如果要拜託他事情的話，會些微嗲聲叫爸比～。對孩子，我就會整個鑽到他們肚子，靠他們很近的撒嬌；對家裡的狗狗會開心地拍手叫牠的名字說 Mojito！Mojito！不過，我很害怕別人跟我撒嬌，會想推開（笑～）尤其如果發出動物聲音，會覺得不自在。

現在每天醒來的第一個念頭是什麼？

會先為這一天祈禱說：感謝主！我醒來了！希望會是美好的一天。

如果有一天遇見自己的偶像，想要問他的問題？

我已經有遇過自己的偶像美國NBA金州勇士隊的史蒂芬柯瑞（Stephen Curry），真實狀況是心想這一天竟然發生了！但面對他時完全講不出話來，所以我會問不了問題，就只是會靜靜地一直看著他。然後，小時候很喜歡艾薇兒．拉維尼（Avril Lavigne），剛好有一次因為工作關係，有機會可以訪問她，我竟然掉拍、失神，忘了要問問題。

粉絲做過讓妳最感動、窩心的事情？

在我生日時候，收到一本粉絲親手做的書，裡面貼滿照片、寫上生日祝福和一些生活分享的心情文字，讀起來很感人，覺得他們很用心，是值得留念的一本書，很感謝！

如果上帝要給妳一項超能力，妳最想要？

剛好我在這次拍攝前一天，認知到一件事：「超能力是永遠的健康、快樂！」人生就這兩件事最重要，因此我想擁有這樣的超能力。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

越放鬆越能找到自我！自信女王小S，「即使人生有些不順遂，也可以用幽默化解。」Keep Your Chin Up, Join #DIORSTANDSWITHWOMEN

封面專訪｜愛的超能力！昆凌：「愛，是很自然、從內心發出來的東西！」

綻放我所有的妖豔，創作才子、妖言惑眾 HUSH：「『妖』，是希望提醒大家肯定每個人的獨特性。」

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 昆凌

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