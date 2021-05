昆凌曝小周周貼心舉動！孩子給我最大動力就是增進自己的可能

「每個人賽車的理由都不一樣,就像每個彎道,都是一道難題,看你怎麼解決!」這是昆凌在今年主演的電影《叱吒風雲》,監製周杰倫在劇中說的一句經典台詞,但這也是昆凌如今在演藝事業和人生日常的注腳,在不斷交疊的身份中,她在愛裡解謎、闖關,用力演好自己的故事,多樣紛呈的精彩。

2021年,昆凌將滿28歲,記得第一次見到她,是在2012年演出電視偶像劇《愛上巧克力》,這是昆凌入行演藝圈首次出演的第一部戲,儘管出場戲份不多,但仍全力以赴表現,在怯生生的害羞中,隱隱磨練演技,初試啼聲地讓人看見她美麗皮囊底下的不同面貌。

九年一晃而過,轉眼間翩翩少女已長成、鮮衣怒馬正芳華,早已從13年前《我猜我猜我猜猜猜》的夢幻國中美少女,以及《我愛黑澀會》美眉,逐步迎接成熟,找到在演員這條路上簡單自洽的生存之道。所以,她愛得勇敢、愛得純粹,以火向星座獅子與生俱來無所畏懼的張力,開始多方嘗試,躍上大銀幕,擠身好萊塢行列,不僅在《極致追擊》一圓扮女打仔的夢,也挑戰了《摩天大樓》驚悚片,並於《天.火》災難片挑大樑擔任女主角,更克服「幽閉恐懼症」詮釋《叱咤風雲》女賽車手……從天真爛漫的洋娃娃,腳步踏實地走到女神寶座,她的戲劇打拼過程,其實也可寫成一部血淚交織的動作片。只是擁有男孩子氣個性的昆凌,不愛在別人面前示弱,總是在大家沒看到的那一面,保有初衷、逞強地與這個世界對抗,努力讓自己遊走在各角色中,拿出熱情的愛,精湛演繹一切。

熱愛露營玩遊戲的天使

妝髮備妥,昆凌隨著爽朗樂音帶動,下意識熟稔地在鏡頭前擺出最自信的樣態,時而開心地舞動起來、時而輕哼著唱,靈動般地讓攝影師在她身上施展魔法。眼前的昆凌,早已是個懂得如何用智慧拿捏分寸,將可愛的傻氣與性感的姿態融合成另一種令人驚喜的節奏,瞬息間就抓住眾人目光。

能如此贏得大家喜愛的昆凌,其實是她自然不做作的魅力使然,當下突然明白了,為何先前跟她的明星藝人朋友訪談時,只要聊到昆凌,大家都會一致感心地說「她真的是個天使!」私底下總是很 Take Care 身邊至親好友的昆凌,眉眼間有著漂亮女孩少見的英氣,說話輕柔卻爽快直接。生活中的她,樂於在社群平台上,分享最近迷上的「露營」日常,而在被疫情困住的這一年,除了陸續有一些試鏡和拍攝工作外,最常和家人朋友出門旅行台灣各處,根本環島般「從新竹、台中、台南、墾丁、宜蘭、花蓮、台東、屏東等等四處玩,一票朋友自己搭帳蓬,或是去享受露營場地、自然山河,相當有趣;晚上還會分成男生和男生的聚會、女生和閨蜜們聊天談心的時光。」在星空下開啟溫情的時光幻境。熱愛親近生態的昆凌還表示「想去一些台灣沒去過的地方,加上喜歡海邊,所以想去澎湖離島玩。」

不過被朋友稱作遊戲王的她,近期著迷上「狼人殺」和「拉密」桌遊遊戲,而讓她常常呼朋引伴相聚玩的還有「密室逃脫」,喜雀雀地大呼「真的好好玩!超有成就感的,很喜歡玩這種解謎和動腦的遊戲。」昆凌樂不思蜀地說 Team Work闖關遊戲,靠著腦力激盪,超有趣的!

愛人的能力,交給專業

昆凌,天然深邃的五官,當她樂起來的笑聲總是有感染人心的續航活力,而天生自帶的驅動力,如同一顆能量球,燃燒著自己的興趣,創造許多生活體驗下,作為演員之外,昆凌在工作上的足跡,囊括好多領域,現在除了有自創服裝品牌 JENDES,也是美瞳彩拋隱形眼鏡品牌 QUINLIVAN 的老闆,糅雜體的多元身分,是如何平衡事業與家庭生活?「我覺得我很Lucky!在每一件事情上,都有一個很好的 Partner,在家裡有很好的老公 Jay 當我的 Partner,服裝品牌也有很好的 Partner,讓我在做其他事情時,會 Maintain 好公司所有事,隱形眼鏡也是有個非常專業的團隊在處理控管,所以在每個部分真的都遇到非常好的伙伴,讓我可以無後顧之憂兼顧一切,也從他們身上學到很多。」更直言「做事情真的是要找專業的!畢竟術業有專功,要相信專業,不要自己硬著頭皮衝。」對於伙伴總給予百分百信任的昆凌,承著老闆之重的責任意識,將現今擁有的美好成果歸功於她的團隊。

「愛需要用心,才能點燃!」之故,昆凌侃侃而談表露「反而要感謝這些 Partner!」因為他們的存在和付出,讓她得以實現自己內心的想望,總是會在身旁工作人員生日時,準備一份感激之情的禮物!這般暖色調的昆凌,讓人不禁聯想到三毛《把快樂當傳染病》書中所述的「人活在世界上,最重要的是有愛人的能力,而不是被愛。」這一段話。

演員的信念,我是一顆樹

明顯感受到昆凌正在與她自己鍾愛的事物和生活一拍即合,灑脫的活在當下!何況自身的生命體本就與演員的創作不可分割,說到為何這麼專注於演員這個職志,昆凌笑說:「演戲,應該是我爸啟蒙我的契機。他在我很小的時候,就會幫我報名參加表演班,讓我去接觸、感受不同的事物,學會表達自己。而且我記得第一次演戲的角色,是演一棵樹!超特別的還沒有台詞,我就是一棵樹。」興致盎然,從一棵樹的演出,萌芽出昆凌對演員的深根性,且為了身為一名演員,非科班出身的她也沒少吃苦,總保持旺盛的好奇和熱愛表演的心,想挖掘演技潛能的昆凌,目前還在線上進修美國大學電影學系的課程,豁達地說:「時差之便,我同時兼顧家庭小孩和工作,投入自己想做、想學的事。」精進演員豐厚度 ing 的昆凌也透露,想再次感受那段青蔥歲月,表示「我現在還滿想演學生的角色,或是偵探、嫌疑劇;以及劇情類型是在講一些『角落』的故事,讓觀眾看到平常較不會注意到的社會層面,而開始關注一些貼近現實的議題。」

想將演員觸角再次下探的昆凌,在賦予各種角色鮮活時,都展現程度不一的自身色彩外,也在演戲和角色合而為一共處時,收穫良多,「大多時候會因為演出角色的特質,去研究或深入了解到自己完全不會接觸到的事物,像是歷經約五年時間製作拍攝的電影《天.火》在講述火山題材,加上我演的是一名地質學家,就會去研究火山、岩漿和熔岩、地基等相關物理知識,為角色做功課,來讓飾演的感覺更厚實,從中就獲得滿多學識。」這是作為演員在體會不同角色生命歷程,最難能可貴的內化寶藏。

孩子給我更多愛的可能

對於角色塑造,總想有更多研究與琢磨的昆凌,或許比起學到多少演技,她更珍視心態的成長。想起跟兩個孩子相處交流的點滴甜蜜,「我對他們就是一種情緒來得快、去得也快,一下會覺得,天啊!你們好吵啊~然而後下一秒,就馬上覺得你們好可愛喔!」笑稱自己常在這樣情緒來回裡。不過貼心的女兒小周周 Hathaway「有一天把身體不舒服的我叫醒,說要幫我按摩,然後她鋪好床、放好枕頭,擺上自己平常洗澡後會擦的乳液,就叫我躺好,然後開始幫我按摩,且知道我會偏頭痛,還特地按了我的頭說:『媽媽這樣可以嗎?』,讓我感動的要命!」

刻在骨子裡的動人親情,對於教養問題,昆凌持續享受和兩個孩子一起成長的快樂!「女兒和兒子帶給我收穫很多!」認知每個生命本身都是一種學習下,「他們給我最大的動力就是增進自己的可能,會希望一直走到他們前面、帶領著他們作榜樣;因為當你希望孩子變成怎樣的人,你就覺得驅使自己成為那樣的人,做到那個樣子,才能潛移默化他們。」

遇見自己最美的樣子

任何的偶然,都是必然!在昆凌身上,我們看到了無可比擬的女力,傳遞了愛的不同可能,年紀輕輕的她,走過女人人生幾個不同的重要階段,關於愛,昆凌認為「每個女生總是會在真實生活中扮演不同的身分,摸索著如何平衡自己的角色,但最重要的是要好好愛自己,盡可能找尋到健康、快樂的超能力,這才是人生最重要的事,何況,愛,是很自然、從內心發出來的東西;愛,完全刻意不來!」

清透的眼神,自然說著生活中,她最珍惜的是愛,當下讓她感受到時刻幸福的也是愛,正如她曾說過 ”When you give out Love, Love comes back to you.” 愛與心的風景都在昆凌的人生路上。

「對了!我最近想去學打碟,覺得打碟電子樂很帥,好像滿好玩的耶!」在這多變紛擾的世界,昆凌似乎還是當年的那位少女,保有純淨如初的真實。

❤ Off The Record ❤

5月號封面人物昆凌,每次相遇都讓人看見不同的愛的可能,以與生俱來的討喜底氣,無所畏懼一展獅子座輕盈向上的生命力,游刃有餘於演員身份、於工作事業、於家庭生活和做自己的姿態間,始終帶著恰恰好的自在氣息,平衡著前行。

本月大主題「All Love」請用一首歌表達愛這件事?

火星人布魯諾(Bruno Mars)的〈Just The Way You Are〉……'Cause you're amazing!

請表現自己五種撒嬌方式?

對爸爸會靠著他或是牽起他的手臂,小小ㄋㄞ一下說爸~。對老公就很少撒嬌,覺得有點彆扭,如果要拜託他事情的話,會些微嗲聲叫爸比~。對孩子,我就會整個鑽到他們肚子,靠他們很近的撒嬌;對家裡的狗狗會開心地拍手叫牠的名字說 Mojito!Mojito!不過,我很害怕別人跟我撒嬌,會想推開(笑~)尤其如果發出動物聲音,會覺得不自在。

現在每天醒來的第一個念頭是什麼?

會先為這一天祈禱說:感謝主!我醒來了!希望會是美好的一天。

如果有一天遇見自己的偶像,想要問他的問題?

我已經有遇過自己的偶像美國NBA金州勇士隊的史蒂芬柯瑞(Stephen Curry),真實狀況是心想這一天竟然發生了!但面對他時完全講不出話來,所以我會問不了問題,就只是會靜靜地一直看著他。然後,小時候很喜歡艾薇兒.拉維尼(Avril Lavigne),剛好有一次因為工作關係,有機會可以訪問她,我竟然掉拍、失神,忘了要問問題。

粉絲做過讓妳最感動、窩心的事情?

在我生日時候,收到一本粉絲親手做的書,裡面貼滿照片、寫上生日祝福和一些生活分享的心情文字,讀起來很感人,覺得他們很用心,是值得留念的一本書,很感謝!

如果上帝要給妳一項超能力,妳最想要?

剛好我在這次拍攝前一天,認知到一件事:「超能力是永遠的健康、快樂!」人生就這兩件事最重要,因此我想擁有這樣的超能力。

