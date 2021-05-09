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韓網熱議IU美貌十年不變！「用鮮奶濕敷」私房5大保養技巧公開　

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IU 2008年出道至今已10幾年，近期韓網翻出IU出道初期的照片，臉蛋幾乎與現在沒有差距，IU也時常在採訪或節目中分享自己的保養秘訣，除了基本的方法外，也不少獨門祕技。

洗米水洗臉

針對清潔，IU曾在節目上分享過自己會使用洗米水洗臉，表示洗米水中擁有礦物質及維生素，能夠幫助肌膚細緻、滑嫩，而洗米水中澱粉的成份，也能夠吸附臉部的油脂。但建議臉部有傷口或敏感肌的人要避免使用，才不會適得其反。

捧臉法

IU平常保養最重視的就是保濕，多喝水是IU很常提到由內保養的方法之一，也會選擇以保濕功能為主的保養品，另外她也曾透露會在上保養品時會運用「捧臉法」，利用手掌心的溫度以捧臉的方式按壓臉部，達到按摩的效果之外也幫助保養品更快吸收。

化妝水＋美容油濕敷

除了平常保濕外，IU也有在妝前的獨門補水、補油方法，在上妝前會混和美容油和化妝水後，將化妝棉浸濕並濕敷全臉約5分鐘的時間，拿掉化妝棉後按摩、等待產品吸收後，就能讓底妝更加服貼。

DIY牛奶面膜

除了妝前的補水外，IU透露她在返家卸妝後，會運用鮮奶濕敷20分鐘，達到滋潤和亮白的效果，但同時也提醒大家要視自己的膚質而定，一週至多使用1～2次就好，避免造成敏感和負擔。

認真擦防曬

紫外線是老化的元兇之一，IU曾提過她私下盡量不化妝，但是防曬一定擦到足量，並帶在身上每過一段時間就拿出來補擦。防曬足量且定期補擦，是維持白皙膚色之餘也是保護肌膚重要的方法。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, IU

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