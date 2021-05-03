12星座5月運勢！天蠍高EQ更有人緣、摩羯座偏財運好會有意外收穫

牡羊座 3.21~4.20

這個月份很容易被工作搞得一團亂，生活被打亂的時候就容易心浮氣躁，提醒你每個人時間管理方式不一樣，務必要找出一套你自己的生活準則，在面對工作事項的時候，孰輕孰重你記得要排好先後順序，畢竟因為急性子使然，有時候順序是你自己打亂的，那就會造成你自己的麻煩，本月份的交際活動非常活絡，記得善用你的風趣幽默，將可以拉近與人之間的距離，特別是在你很需要幫助的時候，感情分配時間只需要拿出一部份，拿出你的熱誠拿出你的笑臉，相信對你來說溫度會提你的快樂值。

金牛座 4.21~5.20

本月份的花費似乎有些多，無論是生活上的固定支出，或者是工作上的器材用具、乃至於到了情緒上的花費，加總起來好像會讓你喘不過氣，其實倒也不會！因為工作上的發揮十分理想，只要抓住小細節、抓穩大方向即可，然後對下或是對上的關係更要注意同理心的原則，有時候得雞婆熱心點，不要讓自己顯得漠不關心，那就是一種良好態度的表現，在感情運勢上，其實為你加不少分的、特別是對於：如果你跟你對象是有一起在合作、工作相關的重疊，那就是非常好的，此外，記得在朋友之間的交際，有時候會因為一些無心的話語而觸發糾紛，特別要小心。

雙子座 5.21~6.21

你玩過手遊嗎？我們玩遊戲是不是要一直升級，可是越到後面的級數需要的經驗值也就越高，也會越容易情緒急躁不耐煩，來，這是你本月份工作上的寫照！這個月份遇到一些壓力，因此你會顯得心情難耐，但是忍下來，這些學到的東西絕對都是你的養分，它可以讓你下次再面臨到同樣事情的時候，處理的會更快，對上對下的關係絕對是雙子座本月份要特別注重的一個環節，尤其上級跟你說的話你要特別仔細聽，因為他會跟你現實利益相關，乃至於對下或是對平行同事的合作也十分重要，交際上面多屬無益，所以雙子座真的應該減少玩樂，一些吃喝玩樂只會消耗你的錢財，特別是在金錢很緊的時候，你更要用在刀口上。

巨蟹座 6.22~7.22

本月份感情是你最大的亮點，即便你想自由自在的人，你的這種相處的緣分會為你幫不少的忙，朋友之間、感情之間，逮住機會就可以往前進一步，工作上一定要勇敢的做一個神力女超人／超人，練習承擔與學習，特別記得工作中，專業上要精益求精，千萬不要停下腳步，這個月有時候因為心境上的快樂會讓你顯得有點懶散，記得緩下來的時候隨時要讓自己趕快調整到最佳狀態，每一天遭受什麼挫折、什麼難題、什麼困難解決之後，隔天出門之前一定要調整到歸零的正常狀態，如果能讓EQ保持平衡值，相信你的發揮會很有影響。

獅子座 7.23~8.22

本月份的工作上要保持企圖心，不過該休息的時候一定要休息，因為你是本月份最容易有一些運動傷害、意外傷害的星座，當然保持這樣的平衡是一件好事，對你的身心來講都有幫助，玩樂上該去的就應該去，但影響到睡眠作息的千萬不要，因為你要花更多的時間在賺錢，朋友之間你會聽到非常多的意見，那麼八卦可以參與，它是一種聽取資訊的來源，不過你要請益別人的時候，一定要記得一個原則，什麼人聽了該入心，什麼人聽了可以學，獅子座很自負對不對，你要記得一件事情，好勝心使然你一定要提醒自己，只有第一名才能教你怎麼成為第一名，獅子座面對朋友的篩選也要用這句話告訴自己。

處女座 8.23~9.22

首先要注意的問題是在投資問題上，很多人想賺額外的金錢，也因此很冀望於其他的收入，但是一定要小心，不要踩錯了坑，處女也許會聽別人建議去做投資，但是你自己還是要學會相關的知識，對你來說才有真實的幫助，在本月份情緒性消費也非常的多，但這個月份的金錢收入並不是太理想，工作上的時候有一些雜事會干擾你的進度，所以務必先把背後的私事處理好，你才能有好心情面對正事，有時候面對想法上繼續任性倔強下去，有時候可以讓自己點燃希望往機會更靠近一步，堅持力很重要、信心很重要，記得要把你整體的想法勇敢堅定的說出來。

天秤座 9.23~10.22

樂觀的你天性在這個月份冒出來了，你覺得一切事情好像對你挺好的，人也對你挺好的，但你一定要記得認清事情一體兩面，因為天下絕對沒有白吃的午餐，在金錢面上特別有這樣的狀況出現，所以你要特別小心，在面對事、面對人的時候，不要被一些忽然冒出來的情緒所左右，有一些你平常不喜歡的人事物發生時那種感覺又油然而生，但是記得不要影響判斷，會成功的人、能力強的人，不論他多討厭，你都應該跟這樣的人一起合作，或是參考他做事的方式，對你來說幫助比較大，反之，真的沒幫助的人即使感覺再好，就把他當朋友，純玩樂就好。

天蠍座 10.23~11.21

本月份面對職場時，嘴閉上傾聽會比開口說話更有人緣，這意思也就是說，你可能會製造出一種劍拔弩張的氣氛，那因為話鋒太利，記得你如果不懂得怎麼收斂語言的藝術的時候，那就不要事事都參與其中，少講話就可以幫助到自己，在人際關係的相處一定要記得柔能剋剛的道理，始終會說到天蠍是一個容易濺血的星座，情緒一來就要跟別人爭得你死我活，也許面對工作的時候，爭贏了對你有利，但是如果面對朋友相處、感情相處，有時候爭贏反而是種傷害，一定要不斷的提醒自己記得不要用EQ左右你的行為。

射手座 11.21~12.21

本月份放低姿態絕對不是一種恥辱，你不需要隨時都維持一種武裝很強的樣子，這樣才能讓人家幫助你，在工作上，記得互動很重要，互相禮讓對方說話也很重要，有時候你不要搶急搶快，你可以聽到對方想要表達的意思，對你來說工作畢竟是團體的，它的進展會順利許多，有些時候在工作以外的相處，你不要看不起一些拍馬屁的人，因為拍馬屁有時候也是一種幫助自己的能力，所以是告訴你，儘管再不喜歡的一些言語或是做法，你應該還是學一些起來，因為在適當的時候，你必須要使用出來，在面對另一伴感情生活的時候，更要記得拍馬屁是很重要的。

摩羯座 12.22~1.20

本月份你的表現是非常活躍的，特別是在社交之中你是閃閃發亮的，但也因此有的時候你會顯得八面玲瓏，有點虛偽的感覺，對人家來說並不會有好印象，你記得實在最重要，有時候面對工作上的做事，不一定要面面俱到，有時候不要要求那麼多，放過自己一些煩惱也就不會那麼多，感情上的相處，其實多聽少說就是會調整你們關係的一個方式，賺錢運氣上非常的好，所以也要做好自己的投資，可以為你賺來意外的收穫，身體上面一定要養好，靠作息調整你的睡眠，不要總是帶著黑眼圈用不好的心情做事，那麼你的應變能力也會變差喔。

水瓶座 1.21~2.20

本月份的耐性要用在對人上面，要多練習一些介紹，去介紹自己多跟人溝通，那麼你在人群中才會發光，在面對工作時記得一個原則：明爭暗鬥其實到處都有，如果你真受不了的話還不如回家躺著，然而你要工作賺錢、要交際為自己拓展路的話，這部分的耐心是必須的，此外，你還可以練習一些功夫去觀察人，這個行為是在想什麼，那句話語它的用意是做什麼，相信聰明的你是懂得解讀的；在感情上，你倒是可以花時間多去提問，多去告訴對方答案，只要互動就能升溫，千萬不要懶，而事業運記得要花些時間多做投資，偏財的收入不亞於正財，你應該積極些。

雙魚座 2.21~3.20

本月份面對職場，記得要先管好自己的事、再去理其他人的閒事，所以先做好自己份內的工作，再去承擔幫助別人的事情，因為你多管閒事的那些並不屬於你的，累積的成績也不會是你的。那麼在感情的相處上，你再喜歡獨立也要記得適時的依靠一下，這樣對對方來說，跟你的互動會更有感覺，在人群關係之中，本月份的桃花是很多的，細心敏感的你其實應該察覺的到，但是行為上顯得有些不夠積極，本月份正偏財雙雙的理想，只要你分佈50、50的心力，相信你兩邊都可以有所收穫。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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