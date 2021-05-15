從哲學作品而來的9款香氛文青必收！充滿詩意、書香味令人陶醉

書香味是用來形容閱讀賦予的美好，實際上書本也充滿印刷油墨、紙張及皮革的味道；調香師從神話、聖經、樂章及文學作品得來靈感，誕生出各種氣味…在香氛圖書館裡，用香氣說出你耳熟能詳的故事。

Diptyque青蕨淡香精 愛的殘酷物語

希臘神話是許多調香師最愛取經的範本，其抒寫詩歌般的愛情、戲劇性的故事轉折，尤其受青睞。Diptyque 青蕨淡香精講的是門塔仙女被愛人冥王黑帝斯施法變身成青蕨的的故事，在整款香氛作品中，薄荷清新撲鼻的香氣令天竺葵的靈動花香更顯魅力，深沉的廣藿香則添上了一分淡然，NT$5,000。

Penhaligon’s 阿提密西亞 神話月神降臨

Artemisia是希臘神話中的月神、狩獵女神。在三歲時，父親宙斯要送她禮物，阿提米絲選擇了永遠的貞潔，因此她也是奧林匹斯三大處女神之一，並保護處女貞潔和婦女生育。做為狩獵女神Artemis 背著弓箭在山野間奔跑，有著女性原始的力量，用油桃、茉莉花和紫羅蘭與焦糖香氣交織，是對肌膚及香草的讚美詩，NT$6,000。

Oud Abramad莎樂美的餘燼 哀與美的焚香氣味

莎樂美本是《聖經》的一位公主，希律王娶了自己兄弟的妻子希羅底，他因此被先知施洗約翰公開責難。希羅底因而懷恨在心，一日希律王的生日宴會上，希羅底的女兒（莎樂美）跳舞為賓客助興，希律王一時高興，便對莎樂美表明能達成她的願望。於是莎樂美的母親希羅底便慫恿莎樂美要施洗約翰的頭顱，希律王雖不願，但仍差一衛兵將施洗約翰的頭顱砍下，放到盤子中給了莎樂美。此後世人多將莎樂美解讀為充滿慾望與誘惑的妖女。

Oud Abramad 莎樂美的餘燼，運用帶灰燼感的焚香調，在冷與熱的呼吸間呈現哀與美。整體主調圍繞在表現玫瑰如被火灰覆蓋的悶燃，突如其來冷冽如霜的寒意，在你的鼻息間訴說她的愛與恨。前味為番紅花、生薑，中味則以土耳其玫瑰、焚香、茴香為主，最後呈現出廣藿香、沉香、愈創木、岩薔薇等木質香，NT$6,090。

Creed 尼羅河之戀 演繹埃及女王愛情故事

閱讀，可以讓我們對於故事場景有所想像，香味的創作亦然。Creed 「尼羅河之戀」是對莎士比亞《安東尼與克麗奧佩特拉》的詮釋，演繹了安東尼與埃及女王之間的愛情故事。

「尼羅河之戀」包圍著溫暖、感性的東方木質香調，意大利佛手柑與來自埃及日曬後的檸檬皮氣息和清甜的蘋果帶出乾淨清新的前調；引領嗅覺邁向來自東方多層次的香氛體驗，當歸、甜椒、丁香、紅辣椒、廣藿香、白樺木演繹充滿誘惑的異國情懷。爾後的溫暖氣息橡樹苔、麝香與廣雪松則為為二人纏綿留下深刻餘韻，75ml／NT$14,800、250ml／NT$31,800。

Nishane 馜香以文學作品《小王子》為繆思

Nishane 馜香以文學作品《小王子》做為其「夢想系列」繆思，每支香氛都和《小王子》的故事有關，從B-612星球出發的小王子，帶著他的想像力在宇宙旅行。這款以小行星「B612」命名的香氛，結合了天竺葵和薰衣草的芬芳，沉靜木質和溫暖橡樹苔與東加豆，創造出令人信服的永恒，也傳遞出充滿童趣的冒險，NT$6,900。

《小王子》中玫瑰是一個極其重要的角色，她是王子的真愛，一個美麗卻有缺陷的伴侶。帶著虛榮和天真，NISHANE我的玫瑰以奇妙的複雜性來彰顯這朵獨特的玫瑰，散發出一股清新、可愛的花香。開場白是一陣引人注目而明亮的柑橘香氣，爾後迅速地包裹在玫瑰和茉莉的組合中，新鮮而浪漫。令人垂涎欲滴的李子和覆盆子的香氣，保持著活潑與明亮的氛圍，隨著溫和的漫步木質麝香，閃耀著柔情的深度，NT$6,900。

Miller Harris將《夜未央》的文字幻化為香氣

Tender is the night《夜未央》與《大亨小傳》並列為費茲傑羅的傳世傑作，也被Modern Library列為百大英文小說。這本書中充滿了變幻落差和對比性，引發了Miller Harris 邀請兩位調香師分別以自己的手法演繹書中同一個段落的想法。

Tender是光與影的共生，魅惑的墨黑鬱金香，點綴著淡粉雲朵般的粉牡丹；金色的蕃紅花、天竺葵以及皮革香氣，為這段綿延的香氣道路揭開序幕，而乳香、檀木、廣藿香和麝香緩緩融入了純真的氣息，構築了一個絕美又馥郁的餘韻。

Scherzo清新中帶有沈穩，清新的血橙和金黃色乳香做為開場，綻放著水仙和海桐那些亮黃又純白的光彩氣息。深紅色的玫瑰就像盛放的愛，在這番甜美即將消弭之際，隨即以濃烈的廣藿香、香草與沉木調和；最後，如同甜點櫥窗裡可人糕點上的雪花糖粉，綴以甜麥芽焦糖香氣，呼應彩虹般的幻象。

L'Orchestre Parfum結合樂器與植物的香氛樂章

「我是調香師和音樂家。 這兩項藝術之間的對話代表著我最美好的回憶。」創始人Pierre Guguen在發表L'Orchestre Parfum這個香水品牌時曾這樣說。

L'Orchestre Parfum從工匠和製琴師那裡尋找香氣靈感：他們以木吉他、黃銅長號、非洲豎琴的皮革，結合了與最靈動的氣味：玫瑰，熏香和橙花香，創作出香氛樂章，值得一提的是還邀請音樂家精心為每款香水創作一首歌。

其系列八支香水，名稱皆以不同的八種樂器名搭配植物的主要香調。其香氣靈感來自於樂器本質，從樂器發出的聲響以及其媒材本身，和植物的香氣做連結。且找來不同樂器的音樂家，為每一款香水作曲。希望給予使用者帶來聽覺和嗅覺之間串連的饗宴，NT$6,900。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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