超狂「腳掌鞋」讓人腦洞大開！爆青筋、踩柏油路　網：會嚇到路人

記者王蓁蓁 / 綜合報導

近日網路上瘋傳一雙超級逼真的「腳掌鞋」，完全複製真人腳掌，而且還是「大腳」，若是沒有細看還真的會以為是赤腳上街了呢！此鞋出自近年炙手可熱的翻玩品牌Imran Potato之手，就連怪奇比莉（Billie Eilish）、嘻哈饒舌歌手Travis Scott都是它的粉絲之一。

▲Imran Potato「腳掌鞋」超級逼真。（圖 / 翻攝IG@imran_potato)

▲怪奇比莉（上圖）、嘻哈饒舌歌手Travis Scott（下圖）都是Imran Potato粉絲之一。（圖 / 翻攝IG@imran_potato、@billieeilish)

來自美國的客製化潮流品牌Imran Potato，主理人Imran Moosvi 擅長將高奢精品GUCCI、LV等品牌重製，運用其標誌性的Logo大膽翻玩，打造出一系列浮誇、又極具辨識度的單品，超高的吸睛指數吸引大批潮人們追捧，其中最惹人注目的鐵粉怪奇比莉，不止一次在公開場合穿搭其品牌，更是罕見高調以真假單品混搭風靡時尚圈的名人。

▲Imran Potato 鞋款細節與真人腳掌別無二致。（圖 / 翻攝IG@imran_potato）

面對即將來臨的夏天，Imran Potato腦洞大開，推出清涼赤裸的獵奇腳掌鞋，展現品牌一如往常的幽默與趣味性，從腳趾細節、肌肉紋路與青筋線條簡直與真人腳掌別無二致！這樣的創意立馬引起網友熱議，直呼「好想穿」、「會嚇到路人」、「細節太逼真了」。

▲「腳掌鞋」鞋底也寫上了品牌標誌「Potato」細節。（圖 / 翻攝IG@imran_potato）

看著影片中的「腳掌鞋」走在柏油路上，腳底的灼熱感彷彿要從影片中傳出螢幕，鞋款腳底也寫上了品牌標誌「Potato」增添收藏價值。

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