昆凌搶當第一名的時尚媽咪　溜小孩曬新戒指、名牌包

▲昆凌佩戴Boucheron最新Serpent Bohème系列海水藍綠玉髓珠寶，風格清新。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）



記者陳雅韻／台北報導

天氣轉熱，如何穿得舒服又兼具時尚感，看「天王嫂」昆凌的穿搭就知道白色上衣最討喜，但別忘了替自己增添亮點，身為法國珠寶世家Boucheron（寶詩龍）大使，她搶先戴上鑲嵌海水藍綠玉髓的Serpent Bohème系列水滴造型戒指與耳釘，獨特的藍綠光澤不僅呼應夏日色調，也展現清新風格。

▲Boucheron Serpent Bohème系列戒指（左）69,000元，單邊耳釘120,500元。（圖／Boucheron提供，以下同）



Serpent Bohème系列設計靈感源自於靈蛇，Boucheron以水滴造型象徵蛇首，並由金珠勾邊展現細膩做工，2017年首度發表彩色寶石作品，開啟一系列繽紛設計，今夏新款採用2015年於辛巴威發現的海水藍綠玉髓（aquaprases），推出戒指、耳環、手鐲、墜鍊及長項鍊，成為本周五（7日）登場的微風之夜主打款，昆凌已入手戒指與單邊耳釘，開心秀新鮮貨。

▲Boucheron Serpent Bohème系列海水藍綠玉髓手環（左）233,000元，長項鍊1,890,000元。



不僅珠寶搶眼，昆凌搶包速度也非常迅速，她趁周末帶兒女在天母運動公園曬太陽，即使一身休閒也依然時尚，她頭戴草帽、身穿白色襯衫與黑色丹寧褲，側背要價54,300元的Saint Laurent LE 5 Ａ 7光滑皮革流浪包，果然是時尚媽咪。

▲昆凌背Saint Laurent LE 5 Ａ 7光滑皮革流浪包，54,300元。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）



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