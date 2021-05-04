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夏日美白「5件事」必知！小心花了大錢白做工

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▲▼夏日美白「5件事」必知。（圖／翻攝自IG/laneige_kr）

▲美白全方位，肌膚才能真正亮起來。（圖／翻攝自IG/laneige_kr）

編輯 / Amber

美白是不少女生終生追求的志業，添購美白精華現在正是好時機，想維持透亮膚色，除了避免日曬，還有5件事情需要注意，才不怕花了大錢白做工。

#使用高係數防曬霜

一年四季無論是陰雨，甚至在室內，都必須做好防曬基本功，而夏季因日曬更為強烈，防曬係數更要挑選適合自己需求的，若常在室內需挑選SPF30、PA+++以上，若是在常在戶外則應挑選SPF50、PA++++的防曬霜，除了用對產品，使用量更要充足，基本上一瓶30ml一個月就得用完，同時必須勤補擦，才算是防護徹底。

#曬後護理要做好

經過豔陽曝曬，肌膚容易出現泛紅、灼熱現象，這時候第一件事就該為肌膚降溫，同時做好保濕，為受損的肌膚建立好保護屏障，更能為日後的重點美白打下基礎。

▲▼美白5件事。（圖／Unsplash）

#補充維他命C

多吃維他命C對肌膚有益，維他命C能抑制酪胺酸酶活性，進而抑制黑色素生成，能有效提亮肌膚。日常生活中可從青椒、番茄、櫻桃、奇異果和藍莓中攝取豐富維他命C，飲食搭配外塗精華，使美白效果更為顯著。

▲▼美白5件事。（圖／Unsplash）

#去除多餘角質

怎麼美白卻看不見起色，或許你忽略了去角質步驟。當肌膚老廢角質堆積，肌膚也會變得黯淡無光，女生必須視肌膚狀況來去角質，減少黑色素於表層群聚，肌膚光澤才能有效提升。

▲▼美白5件事。（圖／品牌提供）

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#善用美白精華

當肌膚聚集黑色素和色斑後，會影響正常細胞新陳代謝，導致粗糙與膚色不均，這時更需要負有高濃度美白精華，幫助狙擊黑色素與斑點。

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關鍵字：

美白, 夏日, 春夏

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