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啟動媽媽少女心　高顏值大理石、優雅風蛋糕250元起

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▲母親節蛋糕。（圖／各業者提供）

▲母親節蛋糕讓陪伴媽媽的時刻加分。（圖／誠品、遠百、高雄夢時代、統一時代百貨、京站、Pinkoi提供）

記者蔡惠如／綜合報導

母親節想讓媽媽有驚喜，不妨在蛋糕上下功夫，因應近年愈來愈盛行的健康概念，母親節蛋糕也以6吋左右為主，讓媽媽能吃甜甜又不發胖，當然最重要的是陪伴，就在溫馨時刻用蛋糕加分吧！

不二緻果寶石歲月　6吋售價780元
高雄在地名店不二緻果，在母親節推出歐洲宮廷風般的粉嫩蛋糕，使用純天然的紅色可可豆，研磨出如同紅寶石光澤的巧克力，柔順口感中有著優雅莓果香韻，內餡則是厚實的布朗尼蛋糕，切開後從夾層中流出垂涎欲滴的荔枝流心奶醬，會讓媽媽超驚喜！

▲母親節蛋糕。（圖／各業者提供）

SugarMiss「黑白大理石乳酪蛋糕方磚」　3吋售價250元
台北大理石蛋糕的始祖Sugar Miss，在5／16前進駐誠品生活南西店，推出宛如藝術品的打卡甜點「黑白大理石乳酪蛋糕方磚」，使用竹炭大理石乳酪凍，帶有酸甜檸檬優格香氣，再搭配經典重乳酪及酥香餅乾底層，口感豐富，超適合典雅風格的母親。

▲母親節蛋糕。（圖／各業者提供）

Bonnie Sugar「沁甜乾酪卡布里派」　6吋售價1,280元
上方用滿滿的新鮮無花果鋪滿，像是隨性又充滿藝術感的沁甜乾酪卡布里派，相較於其他「吃甜甜」蛋糕口味，擁有別具一格的味覺體驗，無花果和其他水果融合，像比薩般甜中帶鹹，且帶有橄欖油香味，很懂吃的媽媽一定會喜歡。

▲母親節蛋糕。（圖／各業者提供）

饅饅好食「優格覆盆子草莓蛋糕」　6吋售價1,380元
喜歡法國鄉村風格的浪漫媽媽，饅饅好食的優格覆盆子草莓蛋糕快放入清單，蛋糕本體的裝飾浪漫又優雅，像走入法國的鄉村小路中，優格與覆盆子帶來的酸味，與蛋糕的甜味相互作用，帶出甜甜又清爽的口感。

▲母親節蛋糕。（圖／各業者提供）

珠寶盒法式點心坊「無麩質巧克力舒芙蕾」　5吋售價520元
在貴婦界頗有名氣的珠寶盒法式點心坊，在Pinkoi平台推出為特定口味的媽媽，打造蛋奶素食者也能品嚐的美味蛋糕，使用多種巧克力舒芙蕾內餡相互融合，可品嚐多層次濃醇香巧克力風味，雖然外表平實，但味道卻不打折。

▲母親節蛋糕。（圖／各業者提供）▲母親節蛋糕。（圖／各業者提供）

法布甜「頂級玫瑰花蛋糕」　8吋售價990元
以高檔法式手工作法，結合台灣新鮮農產品的法布甜，主打嚴選日本海藻糖，熱量只有一般甜點的三分之一，針對母親節推出頂級玫瑰花蛋糕，以法國空運來台玫瑰覆盆子果泥，壓延成一片片巧克力花瓣，內餡口感豐富綿密，最適合送給浪漫風的媽媽。

▲母親節蛋糕。（圖／各業者提供）

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關鍵字：

母親節, 蛋糕, 花禮, 高顏值, 少女心

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