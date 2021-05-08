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「萬年單身者」的3大通病揭曉！　理想型比天高超危險

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▲愛情 。（圖／翻攝自unsplash）

▲「萬年單身者」常見的通病揭曉 。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）

編輯／Ann

總是告別不了單身，就算脫單也持續不了太久，立刻就在感情上出現裂痕，或許問題並不在別人身上，而是自己出問題，以下幾個「萬年單身者」常見的通病，不妨檢視一下自己，讓往後的感情更順利。

▲愛情 。（圖／翻攝自unsplash）

1.圍繞著另一半轉

很多人面對愛情的態度出現問題，認為只要有了另一半，就不需要經營自己的交友圈，其實大錯特錯，越是只有對方，越會讓感情失去原本的意義。而且當你生活到只剩下對方時，一旦回到單身，就不知道如何綻放光芒，更是把自己推入「萬年單身」的深淵。

2.理想型比天還高

過分把理想型當成自己找對象的標準，根本是大忌中的大忌，因為不可能有人是完美到和你的每個標準都符合，當然有喜好的理想型不是不可以，而是應該將理想型換個方式呈現，要懂得「取長補短」，既然偏好個性木訥，就別期待對方會多麼幽默風趣，兩者不可能兼得，雙方要互補慢慢培養感情才是真的。

▲愛情 。（圖／翻攝自unsplash）

3.總是隱藏自己的情緒

想要一場穩定的戀愛，把握情緒很重要，因為許多感情或是曖昧都敗在了「你不問、我不說」，久而久之變得無話可說，所以不妨把溝通當成是輕鬆的事情，只要感覺到對方情緒不對，就可以好好聊聊，只有在了解過後，才離穩定的感情更進一步。

關鍵字：

愛情, 戀愛, 情感, 曖昧

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