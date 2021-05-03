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「北臉」首間紅標＋黑標旗艦店落腳101　店外超帥穹頂帳篷吸引民眾搶拍

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記者王則絲／台北報導

戶外潮牌THE NORTH FACE（北臉）在台灣分為戶外機能主軸的紅標與潮流街頭風格的黑標路線，兩支線分開設立多間門市販售，不過現在首間紅標＋黑標混合陳列的旗艦店就在台北101正式開幕了，讓民眾可以一次逛個滿足。為呼應夏季主打「山夏節」系列，THE NORTH FACE特別在旗艦店外架設了圓形穹頂帳篷，帥氣又可愛的佈景一定要來拍照、打卡一番。

▲The North Face旗艦店開幕 。（圖／品牌提供）

▲The North Face旗艦店開幕 。（圖／品牌提供）

▲THE NORTH FACE全新旗艦店於台北101落腳，特別於前方廣場架設了黃色穹頂帳篷體驗拍照區。（圖／品牌提供）

THE NORTH FACE位於台北101的最新旗艦店中，囊括了大家所熟知的經典紅標戶外系列，以及經常推出聯名企劃、受到年輕潮男潮女們喜愛的Urban Exploration城市機能黑標路線，為台灣首間融合紅標＋黑標的店點。

▲The North Face。（圖／記者王則絲攝）

▲THE NORTH FACE夏季主打「山夏節」系列推出眾多圖案T恤單品。（圖／記者王則絲攝）

THE NORTH FACE在冬裝機能單品上表現卓越，不過相對起來輕盈的夏日服裝更好入手，今年夏季主打「山夏節」主題，推出多款LOGO圖案潮T，為呼應山林間歡愉的氛圍以及時下最夯的露營活動，THE NORTH FACE特別在旗艦店外頭架設了品牌經典的圓形穹頂帳篷，暖黃色的配色搭配五彩旗幟與綠草皮，場景很帥氣同時也非常可愛，立刻吸引了民眾們好奇進入參觀，紛紛拍照留念。

▲The North Face。（圖／記者王則絲攝）

▲The North Face旗艦店開幕 。（圖／品牌提供）

▲THE NORTH FACE 101旗艦店獨賣商品。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）

為慶祝開幕，101旗艦店推出獨賣商品，包括男、女越野鞋款，以及百搭的LOGO T恤、涼爽短褲；此外，現在於該門市消費還可以體驗「山夏節扭蛋轉轉樂」，隨機抽取好禮或優惠，消費滿8,500元還有「訂製T恤壓印服務」。

▲The North Face旗艦店開幕 。（圖／品牌提供）

▲The North Face旗艦店開幕 。（圖／品牌提供）

▲消費滿額扭蛋與T恤壓印活動。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

近期台北信義區開幕新櫃位，還能看到日本服裝品牌ZUCCa、tac:tac於上個月7日，在微風信義開設男裝複合店，不光如此，ZUCCa女裝更將在5月5日於微風南山開幕專門店。

▲Zucca、小ck信義店。（圖／品牌提供）

▲日本服裝品牌ZUCCa、tac:tac於上個月7日，在微風信義開設男裝複合店。（圖／品牌提供）

小資女孩們熱愛的平價鞋包品牌Charles & Keith，將在信義區開設第二家分店，繼101的門市後，Charles & Keith近日宣布將在5月7日於誠品信義店1樓開設全新店點。

▲Zucca、小ck信義店。（圖／品牌提供）

▲Charles & Keith近日宣布將在5月7日於誠品信義店1樓開設全新店點。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

北臉, The North Face, 旗艦店, 紅標, 黑標

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