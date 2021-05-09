這種朋友根本害蟲！5點徵兆認清「爛友」　中一個就快逃

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累積人脈的確對人生很有幫助，不過是否每個友情關係都值得經營就很難說了，交朋友和談感情一樣寧缺勿濫，也很可能有「遇人不淑」的狀況，交到壞朋友也可以說是「害蟲」，不只沒益處還會給自己添麻煩，以下5點徵兆幫你認清誰是「爛友」，只要中一點就可以準備逃跑了，根除害蟲才能過上好日子。

＃不懂得恭喜

當你成功完成某項大事、得到成就時，這個人總是說不出恭喜的話語，因為他打從心底不為你感到開心，而是會說出：「哇，你真幸運」、「我就沒遇到這麼好的事」、「你是靠誰誰誰吧」⋯⋯等類似的話語，言下之意就是不認同你的實力，真心好友是不會有這種嫉妒之心的。

＃情緒勒索

「情緒勒索」不只是會發生在情侶之間，朋友關係裡也可能出現，這類型的人會希望你永遠只跟他好，無法接受你親近其他人，且常常會用「我對你這麼好，你怎麼可以⋯⋯」、「我上次給你⋯⋯，你也要⋯⋯」等略帶情感威脅的言語來逼你順從他的意，這樣的關係裡處處充滿壓力，一點也不舒服。

＃有意無意貶低你

朋友之間應該是要互相勉勵，而不是戳對方痛處，有些爛友會時不時的批評你，嘲諷你的長相、你的選擇，甚至會讓你感到屈辱，那種瞧不起的態度，與真朋友的實話實說，是感受得出差別的。

＃等著看你笑話

這也跟喜歡逗你玩、小小整你一下的頑皮朋友不相同，有些人表面上跟你當朋友，事實上在看到你出醜時最是開心，甚至可能設局讓你掉入，如果哪天看見有個人在你難堪時，露出一抹微笑，記得必須跟此人斷絕聯絡，否則他絕對會成為你生命中的毒瘤。

＃予取予求

有些朋友仗著表面上關係良好，就對你予取予求，舉凡占小便宜、使喚來使喚去或是吃你的、用你的、賴在你的住所，即便你再大肚能容，也不能縱容這樣的人在身邊，早日遠離才能避免被一點一滴吸乾。