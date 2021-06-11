英國化妝師「改掉7個壞習慣」治好滿臉爛痘　素顏直逼水煮肌

▲改掉7個不好的壞習慣，輕鬆不花任何一毛錢治好「滿臉爛痘」。（圖 / 翻攝IG@muaivanak，以下同)

編輯 / Jhen

近年因為美妝部落客與Youtuber的大力推崇，許多女孩都想踏入醫美與皮膚科診所，但療程對小資女們來說往往價格不菲，英國化妝師Ivana Kostova曾經深受痘痘所苦，後來找到方法，靠著改變生活讓「爛臉」不再現，《ET FASHION》整理出她的建議，只要改掉7個不好的壞習慣，輕鬆不花任何一毛錢就能甩開「滿臉爛痘」。



改變飲食習慣

大家應該很常聽見這個說法，避免吃紅肉、與牛奶等蛋白質，多吃綠色蔬菜例如花椰菜等等，盡可能的減少攝取精緻糖。

一定要多喝水

每天早上空腹時先喝一杯特調「排毒水」，放入薑、檸檬、薑黃以及少量的黑胡椒。並且每日一定要喝到3公升的白開水。

手不要摸臉

▲從Ivana Kostova影片可以看見她過往的膚況並不好。

▲Ivana Kostova現在的膚況相當不錯。

絕對禁止用手觸摸臉，人在思考或放空常常會不自覺摸臉，而手上其實有很多的細菌，若是臉上又有痘痘等傷口，就更容易引起發炎，當然也千萬不要用手去擠壓痘痘，不止容易讓傷口更嚴重、還可能留下疤痕。

一定要擦保濕產品

不要害怕保濕的乳液等產品，做好保濕能修復皮脂膜，達到平衡油水，減少皮膚因為缺水而出油，造成容易長痘痘的情況發生。

間歇性斷食

最近很流行的168斷食、或是間歇性斷食都可以，不僅僅為了減重，也能讓身體的代謝機能有一些時間修復。

減少化妝次數

化妝品用久了還是傷皮膚，除了必要的場合之外，盡量保持素顏狀態，讓肌膚能夠透透氣。

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