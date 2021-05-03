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不花錢就能變美的5個小習慣！「遠離手搖飲」比貴婦乳霜更有效

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▲▼不用花大錢就能變美的5個習慣。（圖／翻攝IG,pexels）

▲想要變美不一定要花大錢，養成好習慣也能維持好狀態。（圖／翻攝IG@ahc.official、@emisuzuki_official）

編輯／Amanda

想要變美、維持年輕狀態，一定要花大錢買高檔保養品或做醫美？其實有些生活中容易被忽略的小細節，只要多多注意、堅持做，就能避免老化加速、變胖、肌膚變差，讓整個人都變美變年輕，比塗貴婦乳霜還有用。

＃不要低頭用手機

現代人大多都離不開手機，但「低頭」滑手機長時間下來，會讓頸紋加深，還會使得頸椎前傾，讓雙下巴出現、甚至變厚，而頸椎前傾還會體態變差，看起來沒精神。

雖然無法完全不用手機，但可以從調整用手機的姿勢做起。用手機時不要低頭，可以把手機稍微拿高一點，跟眼睛平視，一方面能避免低頭的姿勢，一次改善頸紋、頸椎前傾和雙下巴3個問題。

▲▼不用花大錢就能變美的5個習慣。（圖／翻攝IG,pexels）

▲不一定要完全戒吃甜食、含糖飲料，注意攝取頻率和量即可。（圖／翻攝IG@yubi_190）

＃少吃甜食

糖分對於人體健康和肌膚的影響都很大，攝取過多糖分不僅會發胖，還會刺激皮脂腺，導致容易生成粉刺、痘痘，更會因「醣化反應」使得肌膚老化、暗沈發黃。不是說完全不能吃，只是平時要注意控制糖分的攝入，降低喝含糖飲料、吃甜食的頻率，適量攝取不要過量即可。

＃養成塗護手霜的習慣

其實雙手的狀態比臉部更容易洩露一個人年齡，因為手部肌膚老化的速度比臉部快8倍，忽略雙手的護理，臉保養的再好再年輕都會破功。而手部的護理也不難，只要每天記得適時塗抹護手霜，一段時間下來，就能發現雙手變得白嫩細緻。

＃定時護理頭髮

頭髮護理的重要性不小於肌膚保養和妝容，頭髮髮質好會讓人顯得更有氣質，而乾澀、分岔的髮絲不僅會讓好看的髮型大打折扣，看起來也容易有雜亂感。所以定時護理頭髮，維持滑順有光澤的髮絲，也能讓人變得更好看。

▲▼不用花大錢就能變美的5個習慣。（圖／翻攝IG,pexels）

▲多喝溫熱水不僅對肌膚好，也能促進代謝、避免發胖。（圖／翻攝pexels）

＃多喝溫熱水

多喝溫水對肌膚、健康甚至維持身材都很好。當飲水量太少會使代謝變慢，容易發胖，也會影響排便，更會讓肌膚變得乾燥粗糙，還顯得暗沉無光。平時適時適量補充水分，最好一天可喝到8杯水為佳，尤其是早上起床後，喝一杯溫熱水能促進腸胃蠕動，幫助排便。

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關鍵字：

保養, 護膚, 護理, 變美, 習慣, 秘訣

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