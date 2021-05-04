AP百萬皇家橡樹綠油油　錶圈鑲祖母綠好貴氣

▲AP皇家橡樹系列推出5款綠色面盤錶款。（圖／AP提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

錶界流行什麼顏色？許多人腦海浮現的第一個答案，肯定是綠色！今年從入門款機械錶至高端品牌，不約而同都推出綠色錶款，且多數運用在已熱賣多年的經典款上，瑞士名錶AP（Audemars Piguet，愛彼錶）即為旗下著名的皇家橡樹系列，增添5款綠色面盤的錶款，包括「JUMBO」超薄鉑金錶、18K金自動上鍊計時碼錶以及3款飛行陀飛輪自動上鍊錶，洋溢年輕活潑氣息。

▲AP皇家橡樹「Jumbo」39毫米鉑金超薄腕錶，3,057,300元。

整體厚度僅8.1毫米的AP皇家橡樹「JUMBO」超薄腕錶，首度以950鉑金材質搭配煙燻綠色太陽紋飾面盤，散發優雅氣息；同系列18K金搭配綠色錶面的自動上鍊計時碼錶則展現運動風，招牌「Grande Tapisserie」大型格紋換上綠色非常醒目，附贈綠色小牛皮及綠色橡膠兩款錶帶可更換「錶」情，限量125只。

▲AP皇家橡樹41毫米18K金自動上鍊計時碼錶（左）2,167,100元，限量10只的皇家橡樹41毫米18K玫瑰金飛行陀飛輪自動上鍊腕錶未定價。

3款皇家橡樹系列飛行陀飛輪錶也採限量制，包括限量10只的18K玫瑰金款、限量50只的鈦金屬錶、限量15只的鈦金屬搭配18K白金鑲32顆長方形切割祖母綠的奢華版本，華麗寶石恰好與從陀飛輪裝置放射而出的綠色「Tapisserie」格紋面相呼應。

▲限量50只的AP皇家橡樹飛行41毫米鈦金屬陀飛輪自動上鍊腕錶（左），限量15只、錶圈鑲祖母綠款未定價。



德國名錶格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）也趕搭綠色流行，經典的偏心月相腕錶以紅金錶殼，搭配漸變綠色面盤，可見從面盤中心的深綠色開始向外擴散，至邊緣顏色已漸變為黑色，展現層次感，不變的是深具品牌特色的偏心時分與小秒盤、大日曆與月相顯示依舊堅守岡位，伴隨著新色展現德國錶時尚的一面。

▲格拉蘇蒂原創紅金森林綠款偏心月相腕錶，紅金折疊扣款692,000元。（圖／格拉蘇蒂原創提供，以下同）



►IWC飛行錶藏賽車魂 複雜機芯激似汽車發動機組

►昆凌搶當第一名的時尚媽咪 溜小孩曬新戒指、名牌包

