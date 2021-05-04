小禎靠愛馬仕新包除病　價差近百倍G-SHOCK、勞力士全是心頭好

▲小禎背新購入的愛馬仕Kelly Ado包自拍，腕上的G-SHOCK GMW-B5000GD-9腕錶很吸睛 。（圖／翻攝karenhu1984 IG，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

胡瓜女兒小禎（胡盈禎）是愛馬仕（Hermes）忠實粉絲，日前她身體微恙，犯了濕疹又喉嚨沙啞，她為了讓工作順利進行，只好到一個包治百病的地方，笑稱「果然一包，藥到病除」，此「包」非藥包，而是購入黑色愛馬仕Kelly Ado背包，祝福自己母親節快樂。

▲小禎買愛馬仕包祝自己母親節快樂。





▲小禎參加戶外活動時戴G-SHOCK GMW-B5000GD-9腕錶，17,000元。



背著新包自拍的同時，小禎腕上的G-SHOCK金錶跟著搶鏡，原來與民進黨立委高嘉瑜撞同款，是品牌以第一只方形錶為基礎設計的全金屬款GMW-B5000GD-9腕錶，不鏽鋼外觀以金色離子IP處理，並經過髮絲紋加工，是品牌熱賣款，也成為小禎參與戶外活動的最佳配件。

▲戴LV項鍊的小禎笑稱與狗狗撞項鍊，其實要價逾百萬元的勞力士更搶鏡。



除了G-SHOCK潮錶，小禎也擁有價差近百倍的勞力士（Rolex）金錶，抱著可愛小狗合影時，她佩戴勞力士可同時顯示兩地時區的Oyster Perpetual Sky-Dweller腕錶，此錶款所在地時間由傳統中央時針、分針及秒針指示，固定的紅色倒三角則指示佩戴者所選的第二地時間，而小時窗顯示所處地點的日期，是一只實用與外型兼具的名錶。

▲勞力士Oyster Perpetual Sky-Dweller_Ref. 326935腕錶，1,641,000元。（圖／勞力士提供）

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