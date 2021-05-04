最容易「招小人」的3大星座！獅子太強勢、Top 1讓人超意外

編輯／Molly 圖／翻攝IG@tvndrama.official

每個人一生中都會碰到許多人來來去去，會有志同道合的好朋友、好夥伴，當然也會有彼此不對盤的人，最可怕的是遇到喜歡在背後偷偷暗箭攻擊、陷害你的小人。幾乎沒有人沒犯過小人，可能是工作上、可能是朋友圈裡，而12星座中又以以下3個星座最容易招小人、被盯上，快來看看你上榜了嗎？

Top 3：獅子座



經常霸氣外露的獅子座，因為喜歡掌握控制權，在很多事情上會過於強勢，不喜歡妥協，甚至不想和別人商量，因此容易引起別人的不滿，加上他們喜歡表現自己，自尊心很強，容易給人高傲的感覺，漸漸地就會讓有些人看不慣？但又因為獅子座的強勢，別人也不太敢跟他們正面對嗆，就會在他們背後偷偷使絆子、陷害他們。

Top 2：天蠍座



個性外冷內熱的天蠍座，常常給人神秘、高冷的印象，對於不熟的人，他們其實都很溫文有禮，但同時也會給人很有距離感、不容易親近的感覺，好像很難捉摸他們在想什麼，有些人就會因此以為天蠍很孤僻或不合群，而在背後說壞話、偷偷陷害他們。

Top 1：雙子座

活潑健談、善於交際的雙子座，容易招小人的原因卻也跟「健談」有關，雖然他們說話很幽默，但一興奮起來就容易口無遮攔，有時候得罪了別人自己都不知道。外表看似很熱情的雙子，身邊朋友很多，交際也很廣泛，但真正讓他們交心的卻很少，可也因為他們看似誰都認識，一副到哪都吃得開的樣子，就會招來不少人的嫉妒和白眼，而被算計。

►總是「報喜不報憂」的3大星座！摩羯習慣靠自己、Top 1不意外



►日網超有趣「探病禮物」心理測驗！秒測你在婚姻中最重視哪一點



►喜歡和女友黏在一起的3大星座男！Top 3佔有慾、控制欲都很高