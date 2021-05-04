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常疲倦想睡可能是你該喝水了！身體缺水6大訊號　小心肌膚變鬆

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▲▼身體缺水6大訊號。（圖／翻攝unsplash、pexels）

▲別等到感覺口渴了才喝水，很可能身體已經處於缺水狀態。

編輯／Amannda　圖／翻攝unsplash、pexels

很多人不愛喝水，常用飲料來代替喝水，或是一忙起來就忽略喝水，等到感覺口渴了才喝個幾口。但你知道嗎？身體缺水不僅會口乾舌燥，還會影響身體各種機能運作，導致容易發胖、肌膚乾燥甚至鬆弛，就連常覺得疲倦、嗜睡都可能跟缺水有關係。其實身體各個部位都會發出「缺水訊號」，快把以下6個身體缺水的訊號記好，下次有這些徵兆時，記得多喝水補充水分。

＃心跳加速

當體內水分不足，血液會變得濃稠而減少，心臟就會跳動得比平常更快，才能將足夠的血液傳送到身體各處，進而容易使人產生心悸。

▲▼身體缺水6大訊號。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃疲倦、嗜睡

身體缺水時，會從血液中「借」水分，使得血液變濃稠，血液循環速度降低，體內氧氣量減少，就會有疲倦、精神不振等情況。

＃皮膚乾燥鬆弛

皮膚是身體最大的組織，當體內缺水時就會首要反映在肌膚上，不僅肌膚會顯得乾澀粗糙，肌膚的回彈力也會變差，顯得鬆弛。

▲▼身體缺水6大訊號。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃頭暈頭痛
當血液因身體缺水而減少，會使血流和氧氣無法迅速到達頭部，就會引起頭暈頭痛，尤其變換姿勢時，暈眩感會更明顯。另外，大腦80%是水，當體內水分不足時，大腦組織也會缺水，細胞會萎縮，進而引發疼痛感。

＃尿液顏色、味道過重

身體水分充足正常狀況下，尿液看起來應該是透明微黃感，且味道不會太重，但若是尿液顏色呈現深黃色，且氣味濃烈，就表示身體缺水，嚴重的話會引起尿道感染。

▲▼身體缺水6大訊號。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃眼睛、嘴唇乾澀

身體缺水時，不僅會讓人感覺口乾舌燥，也會導致眼睛乾燥、出現血絲，還會使淚腺乾涸，對戴隱形眼鏡的人來說尤其傷眼；另外，嘴唇也會因缺少水分而出現乾裂、脫皮或紋路變身等狀況。

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關鍵字：

缺水, 脫水, 訊號, 徵兆, 警訊, 喝水, 補充水分, 健康

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