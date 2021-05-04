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吃重鹹超NG！「5個飲食習慣」助你瘦大腿，補充電解質很管用

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▲▼瘦大腿5個習慣。（圖／翻攝自IG）

▲想要瘦大腿，不妨先從飲食習慣下手。（圖／翻攝自IG/euddeumshim_、ponymakeup、Unsplash，以下同）

穿上短褲、迷你裙的季節即將到來，不少女生把瘦大腿當成第一要務，專家表示，減重只能幫助減少全身性脂肪，並無法局部瘦身，但還是可以從日常飲食習慣改善，一起來學習！

▲瘦大腿5招。（圖／Unsplash）

#減少鹽分攝取

陳妍希、Melody等女星飲食控制都戒鹽，因為鹽分會使身體保存過多水分，使水腫找上門。只要減少鹽分攝取，從穿衣服就能感受到明顯變化，要一次戒難有難度，可以試試從不吃加工食品著手，像是火腿、培根和罐頭等，鈉含量都超標許多。

▲瘦大腿5招。（圖／Unsplash）

#少吃碳水化合物

和攝取鹽分一樣.，當身體將碳水化合物轉換成肝醣後，便會與水分一起存在肌肉中，也就是你吃越多碳水，身體就越容易水腫，當開始戒碳水後，體重下降就非常顯著，因為瘦掉的都是水分。雖說少吃碳水，但也不能不吃，每天需攝取75~100克碳水化合物才能營養均衡。

▲瘦大腿5招。（圖／Unsplash）

#多吃電解質食物

身體補充電解質能夠抑制鹽分，當體內電解質越多，身體保存的鹽分也就越少，除了喝運動飲料，不少食物也富含電解質，像是深綠色蔬菜、優格和香蕉多吃，對消水腫有益，大腿也自然變細了。

▲瘦大腿5招。（圖／Unsplash）

#起床一杯咖啡

許多人都有早起一杯咖啡的習慣，咖啡能溫和利尿，同時促進體內新陳代謝，更能幫助燃脂，但營養師也建議一天不要喝超過兩杯，否則身體容易產生不適。

▲瘦大腿5招。（圖／Unsplash）

#多喝水

這個方法很簡單，研究顯示若你攝取水量不足，身體會有防禦機制來保存水分，反之多喝水才能幫助體內排出多餘廢物和鹽分，成年人每天攝取2-3公升為佳。

關鍵字：

瘦身, 瘦大腿, 減肥

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