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不到7萬入手卡地亞雙C標誌方包　側背、斜背都率性有型

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▲▼ Cartier,CHANEL 。（圖／公關照）

▲模特兒背櫻桃紅色的卡地亞Double C de Cartier肩揹包小型Mini款，75,000元。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

線條簡潔的方包近期備受時尚迷喜愛，特別是能側背又可斜背的款式，符合運動休閒風流行所需，卡地亞（Cartier）全新Double C de Cartier肩揹包即以簡約輪廓搭配雙C Logo金屬搭扣，展現細膩優雅的質感，模特兒穿連身褲，抑或以白襯衫搭配百褶裙，再配上卡地亞新包，率性風格很迷人。

▲▼ Cartier,CHANEL 。（圖／公關照）

▲簡單的白襯衫搭百褶裙，再斜背卡地亞黑色Double C de Cartier肩揹包袖珍NANO款，率性有型。

卡地亞呈獻全新Double C de Cartier肩揹包共有62,500元袖珍NANO款、75,000元小型Mini款兩種尺寸，各有黑色、紫紅色、櫻桃紅與米色小牛皮等4種顏色選擇，附可調整式背帶，因此可在側背或斜背中輕鬆轉換，俐落的方包上點綴品牌重新演繹的雙C標誌，走出傳統的橢圓形造型，成為兼具實用與美感的搭扣。

▲▼ Cartier,CHANEL 。（圖／公關照）

▲卡地亞Double C de Cartier肩揹包袖珍NANO款（左）單個62,500元，小型Mini款75,000元。

提到雙C Logo，另一聯想勢必是香奈兒（CHANEL），舉凡從服裝到絲巾配件等，經常可見「外雙C」Logo圖騰，特別是在1980年代初期卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）以香奈兒女士創作的2.55包為原型，打造熱賣至今的11.12包，最鮮明的設計即是雙C金屬環扣與皮穿鍊的鍊帶，成為時尚迷的夢幻包款。

▲▼ Cartier,CHANEL 。（圖／公關照）

▲香奈兒11.12包的雙Ｃ金屬環扣是招牌設計。（圖／香奈兒提供）

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關鍵字：

卡地亞, Cartier, CHANEL, 香奈兒

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