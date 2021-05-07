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舒淇上衣滑落辣曬大鉚釘包　楊謹華露美背「包遮翹臀」更搶鏡

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記者鮑璿安／台北報導

Valentino Garavani Roman Stud大鉚釘包一口氣橫掃眾多女星芳心，以特大版鉚釘加上浪漫色系打造，輪廓鮮明順利擠入夯包清單，讓舒淇、楊謹華都搶背一波，舒淇小露香肩手拎黑色包款，楊謹華不惜以挖空洋裝秀出美背線條，無論是率性或火辣風格都能輕鬆駕馭。

▲VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲Valentino Garavani Roman Stud大鉚釘包，誕生於 2021年春夏時裝秀 。（圖／品牌提供）

VALENTINO近期以《Mastery Tales》短片系列揭開品牌經典單品的神秘製作樣貌，此次主角終於來到Valentino Garavani Roman Stud大鉚釘包，誕生於 2021年春夏時裝秀，包款最大亮點就屬向羅馬宮致敬的建築靈魂，以特大版鉚釘充分吸睛。

▲VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲舒淇、楊謹華演繹大鉚釘包。（圖／品牌提供）

女星舒淇換上一身長版白色大衣，內搭黑色背心小露香肩，使得鎖骨線條簡潔分明，而手拎的黑色包款成功脫穎而出，小巧的手袋綴以絎縫菱紋和特大鉚釘，成為造型亮點。楊謹華更是火力全開，換上緊身露背洋裝，挖空剪裁增添火辣氣息，讓美背線條一覽無遺，加上側背演繹的白色大鉚釘包，以「包遮翹臀」的方式，讓人視線不知該停留在何處。

大鉚釘包不光是外型搶眼，其實手袋經過了5小時製作，以逾一米的皮革縫製，將共有28顆的鉚釘逐一鑲嵌於手袋及皮革肩帶上，才能讓鉚釘仿佛置於放大鏡之下，彰顯耀眼光芒。

▲VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲手袋經過了5小時製作，以逾一米的皮革縫製 。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

舒淇, 林心如, 楊謹華, Valentino Garavani Roman Stud, VALENTINO, 大鉚釘包

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