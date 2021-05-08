IU撞衫TWICE志效憑顏值霸佔不敗地位　「她」胸前特別緊洩漏好身材

記者王則絲／台北報導

韓女星IU（李知恩）先前於綜藝節目上分享拍照技巧形成話題，而當天所穿著的印花洋裝，在一個月後，由韓女團TWICE隊長朴志效穿上了同款，歌壇兩大女歌手撞衫，IU憑顏值霸佔不敗地位，不過同樣的服裝在志效身上，卻顯得有點「緊」，隱約可見的好身材意外成為焦點。

▲IU日前上《劉Quiz On The Block》節目擔任第100集嘉賓。（圖／翻攝自IG@youquizontheblock）



IU日前登上《劉Quiz On The Block》（劉在街頭）節目，擔任「第100集特輯」嘉賓，並宣傳自己的新專輯《LILAC》，暢談自15歲發第一張專輯入行後，如今來到27歲的心境，IU還在節目上親自教學「九頭身」拍照技巧，在網路上引發話題。

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▲IU穿著GUCCI印花洋裝現身節目。（圖／翻攝自IG@youquizontheblock）



IU當天穿著的白底印花洋裝來自友好品牌GUCCI，搭配彰顯優雅的低馬尾辮造型，非常有IU的個人氣質，雖然志效在一個月後穿上了同款洋裝，IU依然憑著高顏值站穩腳步，在多次與藝人們互相撞衫的事件裡可說是沒輸過。

▲TWICE隊長志效穿上IU同款洋裝。（圖／翻攝自IG@twicetagram）



不過這件洋裝由IU駕馭起來，纖瘦的體態讓洋裝流瀉而下，合身且維持版型挺度，但是在志效的身上，卻顯得特別「貼身」，甚至是感覺有些緊繃，尤其是胸前的包扣設計幾乎要被撐開，傲人的上圍呼之欲出，也意外讓志效的好身材成為焦點。

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