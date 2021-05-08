fb ig video ETtoday search mobile

IU撞衫TWICE志效憑顏值霸佔不敗地位　「她」胸前特別緊洩漏好身材

>

記者王則絲／台北報導

韓女星IU（李知恩）先前於綜藝節目上分享拍照技巧形成話題，而當天所穿著的印花洋裝，在一個月後，由韓女團TWICE隊長朴志效穿上了同款，歌壇兩大女歌手撞衫，IU憑顏值霸佔不敗地位，不過同樣的服裝在志效身上，卻顯得有點「緊」，隱約可見的好身材意外成為焦點。

▲IU、志效撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲IU日前上《劉Quiz On The Block》節目擔任第100集嘉賓。（圖／翻攝自IG@youquizontheblock）

IU日前登上《劉Quiz On The Block》（劉在街頭）節目，擔任「第100集特輯」嘉賓，並宣傳自己的新專輯《LILAC》，暢談自15歲發第一張專輯入行後，如今來到27歲的心境，IU還在節目上親自教學「九頭身」拍照技巧，在網路上引發話題。

►IU「真實身高」驚呆眾人　親授「九頭身」拍攝技巧，完全零修圖

▲IU、志效撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲IU、志效撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲IU穿著GUCCI印花洋裝現身節目。（圖／翻攝自IG@youquizontheblock）

IU當天穿著的白底印花洋裝來自友好品牌GUCCI，搭配彰顯優雅的低馬尾辮造型，非常有IU的個人氣質，雖然志效在一個月後穿上了同款洋裝，IU依然憑著高顏值站穩腳步，在多次與藝人們互相撞衫的事件裡可說是沒輸過。

▲IU、志效撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲IU、志效撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲TWICE隊長志效穿上IU同款洋裝。（圖／翻攝自IG@twicetagram）

不過這件洋裝由IU駕馭起來，纖瘦的體態讓洋裝流瀉而下，合身且維持版型挺度，但是在志效的身上，卻顯得特別「貼身」，甚至是感覺有些緊繃，尤其是胸前的包扣設計幾乎要被撐開，傲人的上圍呼之欲出，也意外讓志效的好身材成為焦點。

►怪奇比莉此生最大尺度！緊身馬甲炸出美胸　網全看呆狂讚：腰束奶澎

►以為是空的！太妍胸前超狂深V直逼肚臍　火辣尺度竟是視覺詐欺

關鍵字：

IU, 李知恩, TWICE, 志效, 撞衫, Gucci

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

ET Fashion

推薦閱讀

「台灣第一美胸」熊熊4天瘦2KG！超狂「急速惡魔菜單」讓胸部不縮水

「台灣第一美胸」熊熊4天瘦2KG！超狂「急速惡魔菜單」讓胸部不縮水

看起來和善「狠起來卻嚇死人」3大星座！Top 1發起脾氣無人能擋

看起來和善「狠起來卻嚇死人」3大星座！Top 1發起脾氣無人能擋

「請退出門擋區，再感應票卡」10句自帶音效的句子　台灣人都懂

「請退出門擋區，再感應票卡」10句自帶音效的句子　台灣人都懂

麥當勞「大麥克便當盒」爆紅！雙層設計超好用　拎去野餐最Q 少時Tiffany、秀英穿「災難三分褲」同框互尬　筷子美腿細到誇張！ 「袋裝吐司側背包」網喊好想要！附果醬小娃娃掛上去有夠可愛 「5大防曬誤區」超多人全都中！　用量太少等於白塗 星巴克5／10買一送一來啦！　還有3間連鎖咖啡半價「母親節開跑」 「最強小三」韓素希趴地胸前陰影看光！　微發福有肉身材更性感 17位貴婦狂刷千萬　微風之夜業績破13.8億元破紀錄

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面