網狂點頭「認識前後反差最大」星座Top 3 ！　冠軍高冷全是騙人的

▲認識前後「落差超大」的3大星座 。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）

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第一次見面時總愛擺著一張高冷臉蛋，好像每個人都欠他錢，但是熟悉過後才發現原來瘋到不行，你身邊也有認識前後「落差超大」的人嗎？那以下星座排行榜一定很有感，現在就揭曉認識前後最大落差星座Top 3 ，千萬別被騙了！

Top 3 水瓶座

初次見面最冰冷，說的就是水瓶座，水瓶座天生就比較獨立獨行，懂他們的人很懂，但是相反剛認識時真的完全搞不懂水瓶，也就造就了水瓶座會通過時間來慢慢熟悉眼前人，所以習慣一開始認識時，擺出高冷、不好親近的形象，其實都是保護色罷了，殺傷力一點也不大，期待有一個熱情如火的人來融化他們。

Top 2 摩羯座

摩羯座很理性，習慣自己一個人完成所有事情，外人會以為他們獨立到極點，但是熟悉過後才發現摩羯也有軟弱的一面，只在真心的朋友面前表露，摩羯可以前一天失戀哭到深夜，也可以隔天裝沒事繼續工作，絲毫觀察不出任何不妥，都是內心強大的表現。且摩羯從來不浪費時間社交，簡單來說朋友數量夠就好，摩羯不求一直結交新朋友，很清楚在什麼環境下應該扮演什麼角色。

Top 1 金牛座

金牛座只要出現在聚會中，一定是最晚開口說話的，習慣先觀察場合再發言是他們的特點，但是長時間相處之後，金牛其實很放得開，也不太在意什麼面子問題，為了好的朋友可以無條件付出，但前提是好的朋友，金牛可以很健忘也可以很記仇，千萬別讓他們從好友名單中踢出，不然絕對會變成你不認識的樣子。

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