細軟髮有救了！髮型師傳授「蓬鬆髮 5Tips」，扁塌立刻變有型

▲梳子就能打造空氣感鬆度。（圖／翻攝自IG/panasonic_beauty、yuuuuukko_）

記者曾怡嘉 / 台北報導

細軟髮都知道，天熱頭皮出油，濕氣一種都會使頭頂扁塌，整個看起來超沒型，其實梳子就像是設計師的雙手，AVEDA髮型講師Sam分享，只要善用梳子搭配一些簡單造型原理，就能輕鬆打理出蓬鬆髮型。

▲AVEDA 木質髮梳，950元。

1. 二八分吹髮，讓頭髮又鬆又順

用木質髮梳將頭髮撥成二八分的大旁分，吹風機對著髮根吹5秒，一邊吹完再換相反方向。使用木質髮梳，可以一邊吹鬆髮根，一邊梳向髮尾讓頭髮柔順。

2. 抓緊髮根，張力加快塑型效率

在為髮根塑型時，盡量將頭髮拉緊，張力可加快頭髮塑型的效率。橫握木質髮梳時，梳齒為交叉排列，可幫助抓緊髮絲，大面積梳齒還可以讓吹整弧度一致，讓髮型更加完美。短髮可用五指從側邊往上深入頂部髮根處，往前提拉。將熱風往掌心送入，吹進髮根。

3. 熱拉、冷放

熱工具加熱時需要將頭髮抓緊，熱風造型之後，一定要將頭髮撥鬆或使用冷風，讓頭髮確實冷卻，加強定型效果。同時可避免熱空氣悶住頭皮，讓頭皮開始出油或水氣讓頭髮扁塌變形。

4. 蓬鬆造型品噴在髮根

蓬鬆造型品會讓髮絲變粗變硬，讓髮量看起來蓬鬆豐盈，但一不小心在髮尾就會顯得凌亂。將蓬鬆造型品著重於髮根處，而非全頭噴灑，就能維持頭頂蓬鬆、髮絲柔順的完美造型。

▲魅尚萱 捲翹雪花噴霧。

5. 定型產品是阻隔濕氣的絕佳產品

定型產品是阻隔濕氣的絕佳產品，同時能提供支撐力。半乾髮時，用木質髮梳輕輕推起髮根處，先噴上控制力定型液，吹整之後就能維持長時間的髮根支撐力。

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